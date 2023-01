Hadde én betingelse for å delta på Melodi Grand Prix

KLAR FOR MGP: Hun ble kjent gjennom Idol, og nå er hun klar for Melodi Grand Prix. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Andre delfinale av årets Melodi Grand Prix går av stabelen lørdag. Syv nye aritster er klare for å vise frem sin låt, og blant dem finner vi Sandra Lyng (35).

Lyng feirer i år 20 år som artist, og kan med andre ord si at hun feirer jubileumet med å delta i MGP. Karrieren startet da hun deltok i andre sesong av Idol, hvor hun stakk av med fjerdeplassen.

På lørdag deltar Lyng i MGP med sangen «Drøm d bort».

STERKT BUDSKAP: Sandra Lyng deltar med den rørende sangen "Drøm d bort". Foto: Martin Habbestad

Deltatt før

Lyng var innom sirkuset også i fjor.

– Jeg var jo med som låtskriver sammen med Northkid. Vi var nesten på toppen, da vi fikk en andreplass. Da fikk vi litt av MGP-følelsen, og jeg merket hvor stort det er og hvor mye spenning som skjer. Jeg merket hvor mye det betyr, ikke bare for artistene, men for folket også.

– Jeg tenkte kanskje det var en gøy grunn. Mitt tyvende år som artist, da skal jeg bli med på MGP, legger hun til.

STYRKESANG: Da sønnen hørte låten ville han kaldt den "Styrkesang". Foto: Martin Habbestad

Står på Idol-scenen

Under årets Melodi Grand Prix blir delfinalene holdt på NRKs studioer i Nydalen i Oslo, men finalen vil bli holdt i Trondheim Spektrum.

Lyng kan fortelle at hun er nervøs før lørdagen, for hun skal nemlig stå på samme scene som hun gjorde da hun deltok i Idol i 2004.

– Selv om det er mitt tyvende år som artist, har jeg fortsatt de samme følelsene som da jeg var 16 og sto på Idol-scenen. Nå skjer det i samme rom, 20 år senere.

– Det er veldig nervepirrende, jeg er kjempenervøs.

NERVØS: Sandra Lyng er spent og nervøs før 2. delfinale av Melodi Grand Prix Foto: Martin Habbestad

Én betingelse

Da Lyng ble spurt om å delta i årets Melodi Grand Prix hadde hun én betingelse for å si ja til sirkuset.

– At jeg skulle få skrive låten selv. Sånn at når jeg står på scenen så kommer låta rett fra meg, rett fra hjertet.

35-åringen forteller at sangen tok kun en drøy time å skrive, og teksten kom naturlig.

– Jeg begynte å nynne på et tema i studio, også linket jeg nynningen til en følelse da man er barn. Når man tar fingrene i øret og bare «nananana, vil ikke høre». Det kan jo være fordi det skjer noe vondt rundt en, eller at man blir mobbet, eller barn i krig. Det kan være så mye man vil dekke til ørene for da.

Dramatisk sang

Da NRK skulle avsløre de 21 artistene som skulle bli med på MGP-sirkuset, røpte Lyng at sønnen ville kalt låten noe annet enn «Drøm d bort».

– Sønnen min sier at låten minner litt om lava, stein og andre sterke ting. La meg være ærlig: Sangen er dramatisk. Skal jeg først være med i MGP, skal jeg kjøre på med alle klisjéer. «Go big, or go home». Jeg har gjort «enkle» popsanger før, nå skal jeg gjøre noe nytt.

Sønnen hennes kaller låta for «styrkesangen».

– Det viser at man kan gå fra å være lei seg og svak, til å være beinsterk og vise at man skal klare det.

Når Lyng ikke er i studio eller spiller konserter, jobber 35-åringen som mentaltrener. Hun forteller at det å kunne kombinere mental helse og musikk er utrolig fint.

– Målet var jo at hvis noen har det vanskelig, eller at man trenger en påminnelse om at man er sterk og «You got this!», så kan man bare sette på låten, sier artisten til God kveld Norge.

MENTAL HELSE: Sandra Lyng er mentaltrener og artist. Foto: Martin Habbestad

– Føler allerede at jeg har vunnet

Allerede før Lyng har fremført låten på MGP-scenen er det mye engasjement på sosiale medier. I skrivende stund er det laget over 550 videoer på TikTok med sangen i bakgrunnen.

– Du ser at folk er sårbare og gråter, at de holder i bamsen sin, og så går det over til: «jeg klarer dette, og jeg er meg og stolt av det, jeg er sterk».

Hun blir rørt av responsen.

– Jeg føler allerede at jeg har vunnet noe med denne sangen.

Før hun inntar scenen på lørdag kan hun ikke røpe mye om hverken antrekk eller sceneshow.