Haaland søker om retten til eget varemerke i Norge

Interessen rundt 22 år gamle Erling Braut Haaland vil ingen ende ta. I fjor gikk jærbuen fra tyske Borussia Dortmund til Manchester City, der klubben skal ha betalt rundt 600 millioner kroner for Haaland.

Ifølge den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano, ville det med overgangen tikke inn opp mot 4,5 millioner kroner i uken på Haalands konto.

22-åringen har den senere tid også nytt godt av samarbeidsavtaler med store aktører som Samsung, norske Arctic Securities og amerikanske Hyperice.

Nå tar han steget for å sikre seg sitt eget varemerke her hjemme.

Søker om eget varemerke

Jærbuen har nemlig levert inn en søknad til det norske Patentstyret om å få registrert varemerket Erling Haaland, med tilhørende merke – et figurbilde av Haaland i sort-hvitt.

FIGURMERKE: Med søknaden om eget varemerke følger dette figurbildet av Erling Braut Haaland. Foto: Patentstyret

Overfor Patentstyret er han representert av Advokatfirmaet Schjødt AS.

God kveld Norge har vært i kontakt med advokatfirmaet, og stilt spørsmål rundt hvorvidt det foreligger noen konkrete planer for produktutvikling her hjemme.

– Vi har ingen kommentar til dette, svarer partner i Schjødt, Thomas Hagen.

Utallige tjenester og produkter

Kategoriene varemerket skal omfavne er ikke få. Tilhørende søknaden følger nemlig alt fra såper, parfyme, klær, dataspill, klokker og drikkevann, til tv-programmer og reklame.

Søknaden ble registrert hos Patentstyret 24. februar i år, og er per i dag under behandling.

Egil Østenstad, finansdirektør i teamet til Haaland, ønsker ikke å kommentere noe rundt søknadsprosessen.

God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra pappa Alfie Haaland, foreløpig uten å lykkes.

Startet nytt selskap

Mandag ble det kjent at Haaland har satt pappa Alfie og den tidligere England-proffen Egil Østenstad i styret for det nye investeringsselskapet Pillage 3 AS. Det var VG som først meldte denne nyheten.

Selskapet ble stiftet 20. februar i år og ble nylig registrert i Brønnøysundregistrene.

«Selskapets virksomhet er kjøp, salg og investeringer i aksjer, verdipapirfond, obligasjoner og andre former for finansielle instrumenter», heter det i vedtektene.