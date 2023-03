Gwyneth Paltrow kritiseres for streng diett: – Bekymret

Nok en gang får Gwyneth Paltrow (50) kritikk for sine helsevaner.

I et intervju med Will Cole i podkasten «The Art of Being Well» gir skuespilleren et detaljert innblikk i egen diett og livsstil.

I intervjuet forteller Paltrow at hun holder seg til en streng kostholdsplan og går i detaljer på hva hun spiser i løpet av en dag. Det skriver Independent.

– Jeg spiser middag tidlig på kvelden, jeg prøver å spise klokken 18 eller 18.30, så jeg er egentlig ferdig med å spise klokken 19. Så gjør jeg en periodisk faste til jeg vanligvis spiser noe rundt klokken 12 dagen etterpå, sier hun.

Dietten består for det meste av grønnsaker, i tillegg til at hun foretrekker å spise buljong til lunsj. Paltrow sverger også til detox.

Reagerer

Dear Media la ut et videoklipp fra intervjuet med Paltrow på TikTok, som har mer enn 1,9 millioner visninger. Videoen har fått en rekke reaksjoner.

En av de som reagerer er kostholdseksperten Lauren Cadillac.

Hun skriver i en egen TikTok-video at «buljong er ikke et måltid».

Videre stiller hun spørsmål ved Goop-grunnleggerens detox og hevder at hun «ikke spiser noe».

I bildeteksten til videoen skriver Cadillac at stjernens diett kan være problematisk.

– Dette er ikke velvære, dette er usunt. Dette er ikke nok mat, spesielt for noen som er 1,75 centimeter. Vær så snill å slutte å følge og lytte til kjendiser for å få råd om helse og velvære.

– Jeg er bekymret

En annen kostholdsekspert som reagerer er Kim Lindsay.

– Så mye kostholdskultur i denne «velværerutinen». Jeg er bekymret for hvor mange som vil følge dette, skriver hun under en video på TikTok.

Hun er kritisk til hvor lite Paltrow sier hun spiser.

– Det er ingenting sunt med det, og det bør ikke fremmes som et sunt kosthold. Hun fremmer restriktive dietter som periodisk faste, paleo, i tillegg til at hun erstatter måltider med lavkalorivæsker (kaffe og beinbuljong).

Videre understreker hun at slike dietter er uholdbare, gir økt risiko for kronisk sykdom og spiseforstyrrelser.

– Ikke normalt

REAGERER: Tess Holliday er kritisk til stjernens stramme kosthold. Foto: O'Connor / NTB

Modellen Tess Holliday publiserte en video på TikTok til sine 691.000 følgere, hvor også hun slår ned Paltrows knappe diett. Det skriver Page Six.

– Jeg dømmer ikke fordi jeg har en spiseforstyrrelse, men buljong er ikke et passende måltid. Og for å så avslutte dagen med bare å spise grønnsaker? Likevel fortsetter folk å gi henne sendetid, en plattform til å ta hennes «råd». Dette er ikke normalt og påvirker unge mennesker.