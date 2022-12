Gwen Stefani hinter om No Doubt-comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sangeren utelukker ikke en No Doubt-gjenforening.

Det sier artisten i et nytt intervju med Wall Street Journal.

53-åringen har hatt en suksessfull solokarrière, men hun har også hatt stor suksess som vokalist for bandet No Doubt.

Nå hinter artisten om en potensiell gjenforening av bandet.

– Alle 90-tallsbandene gjør det nå. Blink-182 gjorde en åtte måneder lang turne som ble utsolgt på omtrent fem minutter, sier hun i intervjuet og fortetter:

– Jeg aner ikke hva som kommer til å skje med No Doubt. Vi har egentlig ikke snakket om å gjøre noe, men det føles som om alle gjør det, ikke sant?

NO DOUBT: Det berømte bandet oppnådde stor suksess sammen på 90-tallet. Foto: Nicholas Kamm

Ved spørsmål om sannsynligheten for et comeback, svarer artisten at «alt kan skje».

Fokus på solokarrieren

Bandet, som består av Stefani, gitarist Tom Dumont, bassist Tony Kanal og trommeslager Adrian Young, har hatt en pause fra å lage musikk siden 2015, og har ikke fremført et liveshow sammen siden 2019.

Bandet ble først dannet i 1986, og har gitt ut seks album sammen. I 1995 kom bandet med hitlåten «Don't Speak».

I 2003 valgte bandet å ta en pause, slik at Stefani kunne fokusere på sin egen solokarriere. Den tok av i 2004, med utgivelsen av albumet «Love. Angel. Music. Baby.», etterfulgt av albumet «The Sweet Escape» i 2006.

Gift med kollega

Gwen Stefani møtte og forelsket seg i countrysangeren Blake Shelton, da de begge var mentorer på den amerikanske versjonen av «The Voice» i 2014.

I 2020 avslørte paret at de var forlovet. Frieriet skjedde fem år etter at paret bekreftet at de hadde funnet lykken med hverandre.

MØTTES PÅ TV-INNSPILLING: Blake Shelton og Gwen Stefani møttes under innspilling av The Voice. Foto: Emma McIntyre / AFP

«Hei, takk for at du reddet mitt 2020. Og resten av livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg hørte et JA», skrev Shelton på Instagram i forbindelse med forlovelsen.

I 2021 ga de hverandre sitt ja.