Gustav Witzøe pryder coveret av stort magasin

SalMar-arvingen Gustav Magnar Witzøe (30) har de siste årene bemerket seg innen moteindustrien.



Nå pryder han forsiden av den nyeste utgaven av det nederlandske magasinet Numéro. I tillegg figurerer han også i en moteserie i samme magasin.

Det var MinMote som omtalte saken først.

Magasinet har også gjort et intervju med den norske modellen, der han blant annet uttaler seg om filantropi og mote, forteller modellpappa Amar Faiz til MinMote.

Faiz tar seg av bookinger og Witzøes videre karriere i motebransjen.

Han forteller til MinMote at Numéro er et av verdens mest respekterte motemagasiner, og at dette blir sett på som en anerkjent jobb i bransjen.

Andre som har prydet samme magasinforside de siste månedene er blant andre Demi Lovato, Hayden Panettiere, Lukas Gage og Hayley Lu Richardson. Witzøe er med andre ord i godt selskap.

Modellpappa Faiz forklarer til MinMote at reisen fra Witzøes debut for Thome Browne under New York Fashion Week til denne forsiden, beviser at han klatrer oppover i moteverden med riktige og seriøse jobber.

Ifølge MinMote er det den tidligere kjendisstylisten Law Roach som står som kreativ leder for cover-shooten med Witzøe, som blant annet har jobbet som stylist for skuespilleren Zendaya (26).

Tidligere i år gikk Witzøe på catwalken under New York Fashion Week for aller første gang. Før det presenterte han også det populære jeansmerket Lois Jeans på catwalken under et arrangement i Oslo.

Han har tidligere uttalt at han vil satse på modellkarrieren videre fremover.