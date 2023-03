Gunnar Greve bryter samarbeidet med Vinni

FLYTTER: Gunnar Greve skal ikke lenger ha base i Norge, noe som gjør et videre samarbeid med rapperen utfordrende. Foto: Berit Roald

Samarbeidet mellom Vinni og Gunnar Greve er slutt etter tolv år.

Det bekrefter begge overfor VG.

– Vi slutter å jobbe sammen på den måten vi har gjort. Vinni blir ikke representert av meg og MER lenger, slik han har vært, sier Greve.

Vinni var Greves største klient før Alan Walker, men nå som Greve skal fokusere på USA, slutter han å representere rapperen.

BRYTER: Vinni og manager Gunnar Greve skal ikke lenger samarbeide om musikken. Foto: Berit Roald

Manageren skal flytte en stor del av forretningsvirksomheten hans til Orlando i USA. Her skal Greve ha sin base fremover.

Samarbeidet var starten på det bransjemessig suksess som Greves MER-selskaper har blitt, med over 100 millioner i omsetning i 2021.

Greve understreker at det ikke er noe ondt blod mellom de to.

– Nei, det er veldig, veldig vennskapelig. Litt som med mange andre jeg har jobbet med opp gjennom, hvor det har blitt en naturlig slutt, forteller Greve til VG.

– Men med meg og Vinni er det vanskelig å finne en naturlig slutt, for han er kanskje min aller beste kompis.

Rapperen legger ikke skjul på at han synes det er vemodig at de to skal splittes.

– Det er jo litt sårt, det er trist å måtte si det, jeg tror ingen av oss egentlig har lyst til det, men det er sånn det må bli. Nå som jeg kanskje begynner å få litt tak på det, er det helt naturlig, når han reiser, at jeg tar over tømmene på det her selv, sier Vinni.