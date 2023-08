«Gucci Gaute» fikk nyredonasjon fra pappa: – Betyr alt

Torsdag postet komiker Gaute Berg Næss (27), bedre kjent under navnet «Gucci Gaute», et innlegg på Instagram. Her er han avbildet på sykehuset sammen med sin far.

Nylig gjennomgikk 27-åringen en nyretransplantasjon og forteller til God kveld Norge at han nå har «fått en «ny» 58 år gammel nyre».

– Jeg er født med kronisk nyresvikt, og fjernet en av nyrene mine da jeg var seks uker gammel. Etter det har den andre nyren min gradvis mistet funksjonen sin, forteller han.

Det tok altså 26 år før Næss trengte en ny nyre.

– Den er nede på 5-8 prosent funksjon tror jeg. Jeg har brukt dialyse i syv måneder så det blir veldig deilig å slippe det i forhåpentlig vis en god del år fremover.

– Utrolig takknemlig



Det var faren til komikeren, Erik Waale Næss (58), som donerte en nyre til sønnen.

– Det har alltid vært en snakkis hjemme. Hvem som kommer til å måtte gi meg nyre først. Han trakk altså det korteste strået. Men vi var en god match, så jeg kan forhåpentligvis ha denne i mange år, sier han.

Farens donasjon har betydd mye for Næss.

– Det betyr alt. Jeg er utrolig takknemlig og glad for at han er så rolig og tøff. Han har vært helt fantastisk for meg gjennom hele oppveksten og vært en enorm støtte både før og etter operasjon. Og nå er vi enda nærmere hverandre, vi får jo et bånd ikke mange sønn og fedre har.

Rolig tid i vente

Komikeren forteller at det tiden fremover blir rolig, heldigvis får han god hjelp fra kjæresten.

– Tiden fremover blir veldig rolig på den fysiske fronten. Min kjære blir nødt til å lære seg støvsugeren og bære matvarene fra butikken og hjem. Så det blir mye vannmelon, melk og trelitere med iskrem.

I tillegg til det må Næss ta en lengre pause fra alkohol, noe han velger å se på som positivt.

– Jeg må også alkohol-pause i tre måneder, deretter være veldig varsom. Så det blir en spesiell periode, spesielt for en komiker som er vant til å ta seg et par kalde før show. Men jeg ser på det som et prosjekt. Det blir sunt både for huet og kropp.

I høst skal Næss spille inn ny sesong av «Gauteshow» sammen med kollega Snorre Monsson.

– Det gleder jeg veldig til. Så jeg har fullt fokus på det fremover.