Grunde Myhrer om skremmende utvikling: – Får ikke være med hvis man ikke tar dop

AVHOLDS: Grunde Myhrer forteller at han aldri har rørt en dråpe alkohol. Foto: Espen Solli / TV 2

«Kompani Lauritzen»-aktuelle Grunde Myhrer (26) har tidligere vært åpen i media om at han bevisst har tatt et valg om å ta avstand fra alkohol.

Under premierefesten til den fjerde sesongen av TV 2-programmet, forteller Myhrer at han fortsatt ikke har rørt en dråpe alkohol i sitt liv.

– Jeg holder meg fortsatt edru. Mange er sjokkerte over det, men det er vel kanskje den staminaen jeg har der, da, at jeg tør å stå i det valget.

26-åringen legger ikke skjul på at det til tider er vanskelig.

– En ting er for min del, som føler meg relativt trygg på valget mitt, men for andre er det vanskeligere.

– Det er vanskelig nå når man ser hvor normalisert ting blir. En ting er drikking og fest, men vi ser både dop og andre ting - det er en skremmende utvikling.

– Er ikke normalt

Myhrer mener det er viktig at man tenker over hva som skal normaliseres ovenfor ungdom.

– Jeg synes ungdommer fortjener å ha folk de kan se opp til, som står for bedre verdier. Jeg sier ikke at de er dårlige mennesker, men det er noe med at ... Ja, det er ikke normalt. Jeg blir litt provosert av det, faktisk.

Han understreker at han mener det gjelder en generell kultur, ikke enkeltmennesker.

– Det er generelt det jeg ser i sosiale medier og ellers, jeg synes det er kjipt å se.

Toppen av isfjellet

TV-profilen påpeker at det er et problem som har vært der i lang tid, som bør snakkes mer om.

– Jeg føler den debatten som pågår nå bare er toppen av isfjellet - eller snøfjellet, for å si det sånn. Den setter fingeren på et problem som har vært der i lang tid, som alle egentlig vet, men ingen snakker om.

– Jeg tror det går an å ha det gøy i livet og ha fine relasjoner, uten å ty til alkohol og rus generelt.

Selv holder Myhrer en rekke foredrag, hvor han deler erfaringer og svarer på spørsmål om alkoholbruk.

– Jeg tror vi må prate om at det er forskjell på å ha det moro og det å være glad, lykkelig og ha et fint liv. Jeg tror mange blander det å ha det moro med det å være lykkelig. Det er jo to ting som egentlig ikke henger sammen.

Myhrer forteller at han gjennom foredragene har møtt ungdom som har fortalt at de synes det er vanskelig å si nei.

– Det er både snakk om alkohol og dop. I noen kretser har det blitt et skille, hvor man i enkelte tilfeller ikke får være med hvis man ikke tar dop. Da blir det noe helt annet igjen.

KOMPANI LAURITZEN: Grunde Myhrer er aktuell i Kompani Lauritzen, sammen med denne gjengen. Foto: Espen Solli

– For meg er det viktig å bane vei, derfor vil jeg snakke om det. Jeg ønsker å vise at det finnes så mye annet som kan være vel så bra.

– Kan forvente mye grining

Myhrer ble først kjent da han var deltaker i «Paradise Hotel» i 2017. I senere tid har han deltatt i programmer som «Skal vi Danse» og «Camp Kulinaris».

Realitystjernen har også drevet med svømming og satset stort på idretten. Det er en av grunnene til at han droppet alkoholen i utgangspunktet.

På lørdag er det duket for første episode av «Kompani Lauritzen», hvor Myhrer er en av rekruttene.

– Du kan forvente mye grining. Det blir mange tårer, jeg griner vel fordi jeg er glad, lei meg og sint. For alt mulig egentlig. Det blir tøft, men samholdet med gjengen har vært sinnssykt bra, sier han til God kveld Norge.