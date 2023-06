Grunde Myhrer om comebacket: – Har savnet det

Under fredagens VG-lista kunne TV-profil, Grunde Myhrer (27), røpe at han gjør comeback som svømmer.

Det ble dermed en rolig kveld for «Kompani Lauritzen»-vinneren.

– Jeg har savnet svømmingen og det er noe som betyr og har betydd mye i livet mitt, sier han til God kveld Norge.

Svømmeformen skal testes

Myhrer forteller at svømmeformen skal testes under et lite lokalt stevne.



– Det er for å se hvordan formen er i bassenget og om jeg kanskje skal prøve å kvalifisere meg til NM.

Selv om 27-åringen har brukt mindre tid i vannet de siste årene, har han likevel trent på andre måter.

– Jeg har trent utrolig lite svømming, men jeg har trent mye løping og lignende. Så jeg er i god form på land, så spørs det om jeg er i like god form i vann. Det har vært intensivt den siste tiden, så får vi se om jeg får børstet støvet av gamle kunster.

NM-kvalifisering

Myhrer understreker at fokuset hovedsakelig vil være å ha det gøy, men han har likevel et ønske om å kvalifisere seg til NM.

– Det er jo veldig gøy å konkurrere, men det er først og fremst fordi svømmingen er gøy. Hvis jeg får bra tider og kommer meg til NM, så stiller jeg der for gøy og så får vi se hvordan det går, sier han.

– Jeg vet at jeg kanskje ikke har grunnlaget for å kjempe om noe, men jeg trives med det og det er det viktigste, legger han til.

Myhrer ble først kjent da han deltok i «Paradise Hotel» i 2017 og var med i «Skal vi danse» samme året. I år gikk han seirende ut av «Kompani Lauritzen».