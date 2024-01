Graham Norton: – Mistet halvparten av blodet mitt

Graham Norton (60) er for folk flest mest kjent som vert i «The Graham Norton Show». I fjor ledet han også finalen av «Eurovision Song Contest», sammen med Ted Lasso-skuespiller Hannah Waddingham.



I et nytt intervju med den britiske avisen The Telegraph, forteller den irske komikeren om en rekke opplevelser og milepæler gjennom livet i rampelyset.

I intervjuet forteller han også om hans verste øyeblikk.

Knivstukket og forlatt

Hendelsen som Norton beskriver som hans verste øyeblikk, skal ha funnet sted i 1989, da komikeren var 26 år.

Norton ble knivstukket i brystet, og ranet av en gjeng med gutter.

– Jeg mistet halvparten av blodet mitt, forteller han til The Telegraph.

Da Norton lå på sykehus dagen etter, kom alvoret frem.



– En sykepleier kom inn og spurte «Vil du at vi skal kontakte noen? Vil du vil skal kontakte foreldrene dine?». I hodet mitt tenkte jeg at jeg ikke ville bekymre foreldrene mine, men samtidig, om jeg skulle dø vil de kanskje si hade, sier Norton.



– Jeg spurte sykepleieren om jeg kom til å dø. Og hun sa «Errrrrrm …» og jeg tenkte; «Ikke nøl, dette er ikke tiden til å nøle. Dette er alvorlig».



For å gjøre vondt verre, forteller Norton at han ble dumpet av kjæresten dagen etter.

– Jeg ble dumpet dagen etter. Det var ikke den beste timingen.

Skulle ikke bli siste gang

Komikeren gikk tredje året på dramaskole da knivstikkingen fant sted. Norton sier at hendelsen ga ham et nytt perspektiv på livet.

– De delte ut rollene til forestillingene til tredjeåringene. Det var mye grining, løping til do og slamring med dører. Og jeg bare satt der og tenkte: «Jeg er i live, jeg er ok, jeg er gull». Det endret på en måte livet mitt til det bedre, sier han.

Norton har tidligere fortalt til Mirror at dette ikke var siste gang han skulle bli truet med kniv.

– Noen truet meg med kniv noen år etter den første knivstikkingen, men det var mennesker rundt så det gikk bra. Det var utenfor en klubb, sa han til avisen den gang.