Gothminister innrømmer fordel: – En fair sjanse

Fredag forrige uke ble årets norske artister i «Melodi Grand Prix» avslørt.

Til MGP-fansens store glede, får vi et gjensyn med flere tidligere MGP-legender – blant dem Gothminister.

Forrige gang vi så Gothminister, eller Bjørn Alexander Brems som han egentlig heter, var i 2013. Da deltok han som vokalist i bandet med samme navn.

MGP-eventyret tok derimot tidlig slutt, da de ikke kvalifiserte seg til finalen. Nå er han på egne bein, og klar for revansj.

– Det er jo elleve år siden vi var her med sangen «Utopia». Da kom vi ikke videre fra semifinalen. Denne låta her er litt annerledes, den er mer catchy, og en større låt, forteller han til God kveld Norge.



REVANSJE: GOTHMINISTER er klar for revansje med låten «We Come Alive». Foto: Heiko Junge / NTB

Innrømmer fordel

I årets «Melodi Grand Prix» stiller Gothminister med sangen «We Come Alive», en metal-sang med et hint av pop.



Gothminister har gjort det stort her i hjemlandet, men enda større i utlandet, spesielt i Tyskland.



Bandet spilte nylig for 30.000 mennesker i Essen og Hildesheim, og vant prisen for Dark Album of the Year. Med det danket de ut legender som både Rammstein og Placebo.

Han beskriver rock- og metal-fanbasen som en av de mest lojale fansene som finnes, og har troen på at den internasjonale fanskaren kan bli en fordel dersom han kvalifiserer seg videre til Eurovision.



– Hvis vi skulle klare å komme oss helt dit, så tror jeg egentlig vi har en fair sjanse, sier vokalisten.

– Norge er vanskeligst

Han innrømmer at det vil bli tøft å nå ut til norske lyttere.

– Vi gjør så godt vi kan og litt til, og mener vi har en veldig bra låt å tilby som også kan gjøre det bra internasjonalt. Vårt store publikum er der ute. Så Norge er den vanskeligste prøvelsen for oss, mener Brems.

Gothminister opptrer allerede i første delfinale lørdag, og kan røpe at det blir et forrykende show på scenen.

– Etterhvert blir alle med på leken. Alle får linser som meg og kler seg ut litt og sminker seg opp, så blir det bare en stor fest, avslutter Brems.