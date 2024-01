Gossip girl-stjerna er forlovet

Mandag deler skuespillerens kjæreste, Amy Jackson gladnyheten på Instagram.

«Hell Yes», skiver hun i Instagram-innlegget, sammen med et bilde av Westwick iført alpinklær på ett kne midt på en hengebru i Sveits.

Paret har vært sammen siden 2021.

Frieriet skjer kort tid etter at skuespilleren var på besøk i Norge i forbindelse med at han og bandet hadde bandøvelse her.



Men de fleste kjenner nok Westwick best fra rollen som Chuck Bass i suksesserien «Gossip Girl».

Jackson er kjent som modell og Bollywood-skuespiller