Gordon Ramsays datter markerer to år som edru: – Jeg var livredd

Holly Ramsay (22), datteren til kjendiskokk, Gordon Ramsay, markerte i dag to år med nøkternhet.

I et innlegg på Instagram, reflekterer Ramsay over veien til bedring. Her åpner hun opp om hvorfor hun bestemte seg for å slutte å drikke etter å ha truffet bunnen.

I en kort melding til sine følgere skriver hun følgende:

– I dag er det to år siden sist jeg drakk alkohol. For to år siden i dag nådde jeg bunnen, jeg var livredd. Jeg trodde absolutt ikke jeg skulle være der jeg er i dag både fysisk og mentalt. Jeg har kjempet hver dag siden, for å komme dit jeg er i dag.

Vil bruke stemmen

Videre uttrykker 22-åringen takknemlighet ovenfor venner og familie for støtten hun har fått under den vanskelige perioden.

I tillegg til dette skriver Ramsay at hun planlegger å bruke stemmen sin for å bryte stigmaet rundt det å bli edru.

– Jeg er så takknemlig for så mange mennesker, for deres støtte, oppmuntring og uendelige kjærlighet. Jeg vil fortsette å lære og vokse hver dag. Jeg føler meg heldig som kan bruke stemmen min til å øke bevisstheten og bryte stigmaet rundt mental helse. Sender kjærlighet til alle som trenger det i dag og alltid. En dag av gangen.

I kommentarfeltet roses Gordons datter for åpenheten, av sine 315.000 følgere.

Åpen om overgrep

22-åringen har tidligere vært åpen om å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep to ganger i en alder av 18 år.

Hun ble også diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse og tilbrakte tre måneder på et sykehus for psykisk helse.

I hennes egen podkast «21 and Over» snakker hun om mental helse og åpner opp om lidelsen. I første episode sier hun blant annet følgende:

– Jeg gikk på universitetet, studerte motedesign, og jeg elsket det. Men i andre halvdel av det første året ble jeg påvirket av PTSD, og jeg hadde ingen anelse om at dette skjedde.