Gordon Ramsay har blitt pappa

Den britiske stjernekokken Gordon Ramsay (57) og kona Tana (49) har fått en ny sønn.

Det deler han på Instagram lørdag kveld.



– For en fantastisk bursdagsgave, skriver han i Instagram-innlegget.

Ramsay hadde nemlig bursdag 8. november. Den nye sønnen hans, som har fått navnet Jesse James, har dermed bursdag bare tre dager etter hans far.

TV-kokken deler også at sønnen veier rundt 3,5 kilo.



Stor søskenflokk

Jesse James blir det sjette barnet i søskenflokken, da paret allerede har barna; Elizabeth Matilda, Jack, Oscar, Megan Jane og Holly Ramsay.

– Nok en bunt kjærlighet til Ramsay-brigaden, skriver han videre.



I år er det også syv år siden Tana hadde en tragisk spontanabort.

– Selv om det er syv år i dag, føles det fortsatt som i går. Vi alle savner deg hver dag. Vi elsker deg Rocky, for alltid i våre hjerter. Jeg kunne ikke gjort dette uten familien min, dere er alt for meg, skrev Tana i et Instagram-innlegg i sommer.



14 Michelin-stjerner

Stjernekokken Gordon Ramsay eier 25 restauranter i en rekke land, og har i løpet av karrieren mottatt fjorten Michelin-stjerner.

I 2004 startet han TV-programmet Hell's Kitchen, hvor Ramsay er på jakt etter et nytt kokketalent. Tolv deltakere kjemper om seieren for å bli kokk i en av Ramsays restauranter.

I etterkant av TV-serien har Ramsay åpnet en rekke restauranter med samme navn som TV-programmet.