Gode venner etter bruddet: – Går til av seg selv

I sommer ble det kjent at TV-profil, Emil Massa Vasstrand (26), kjent fra blant annet TV 2-programmet «Funky Fam», var blitt singel.

– Vi ble enige om at det var for det beste, selvfølgelig trist, men tiden leger alle sår, sa han til God kveld Norge den gang.



Forholdet med ekskjæresten Sanne Margrethe Solberg-Jünge varte i nesten to år.

Til tross for at de har gått hvert til sitt, har Vasstrand den siste tiden delt glimt av de to i sosiale medier.

God kveld Norge møter TV-profilen i forkant av førpremieren til musikalfilmen «Mean Girls» onsdag kveld.

I den forbindelse svarer han på hva ståa mellom de to egentlig er.

– Vi har det gøy sammen

– Nei, vi er ikke sammen, vi er gode venner, sier Vasstrand.

Videre forklarer «Funkyfam»-tvillingen hvordan han og ekskjæresten har beholdt vennskapet etter bruddet.

– For oss så startet forholdet som et vennskap, så det var egentlig bare å gå tilbake til det vi startet sammen, forteller han og utdyper:

– Finn en person som du matcher godt med, så går det til av seg selv. Jeg føler ikke vi gjør noe spesielt egentlig. Vi bare har det gøy sammen, så derfor henger vi.

På spørsmål om det er en sjanse for at han og Solberg-Jünge finner tilbake til hverandre ved et senere tidspunkt, svarer han imidlertid vagt.

– Hvem vet, jeg vet ikke.

Fått ny samboer

Det var i 2020 at flyttet Emil Massa Vasstrand (25) og tvillingbroren Silas Massa Vasstrand flyttet inn i en leilighet sammen i Oslo.



Onsdag kunne også førstnevnte røpe at de har fått en ny samboer, nemlig brorens kjæreste, Ilia Stenersen.

Trioen har bodd sammen siden i fjor høst.



– Det går greit, men det var en brå overgang å bli singel, også flytter kjæresten til tvillingbroren min inn. Jeg fikk det litt trykt i ansiktet i starten, men det gikk seg til, avslører han.