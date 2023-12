Gladnyhet for Demi Lovato

Popstjernen Demi Lovato (31) og musiker Jordan Lutes (31) er forlovet. Det melder People.

Ifølge nettstedet var frieriet «personlig og privat», etterfulgt av en feiring med familien på parets favorittrestaurant i Los Angeles.

Paret gikk offentlig med forholdet sitt i august 2022. De møttes først under et samarbeid på Lovatos låt «Substance».

Sangerinnen har tidligere uttalt at de var gode venner før de begynte å date.

Under Lutes bursdag i mars, delte Lovato en hyllest til sin utkårede.

– Jeg har ventet hele livet mitt på å finne deg og jeg gleder meg til å feire så mange flere bursdager sammen. Du er en bokstavelig drøm som går i oppfyllelse, og jeg er så takknemlig for å kunne kalle deg min.

Lovato var kun seks år gammel da hun fikk sin første TV-rolle. Sangeren gjorde likevel sitt store gjennombrudd på Disney Channel med sin rolle i «Camp Rock», hvor Lovato blant annet spilte mot Jonas-brødrene, Nick, Joe og Kevin.

Underveis har hun gjort stor karriere innen musikk, hvor hun har gitt ut albumene Unbroken og DEMI. Lovato er godt kjent for sangene «Give Your Heart a Break», «Let It Go» og «Heart Attack».