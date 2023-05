Gladmelding for Therese Johaug

KAN FORTSETTE PROSESSEN: Ting har ikke gått helt veien for Therese Johaug og jakten på boligdrømmen, men nå har det endelig kommet en løsning som gjør at prosessen kan fortsette. Foto: Marte Christensen / TV 2

I august i fjor søkte Therse Johaug (34) og forloveden Nils Jakob Hoff (38) kommunen om å få bygge ut villaen i Holmenkollen.

Men å få realisert planene om utbyggingen viste seg å være lettere sagt enn gjort. I januar kunne God kveld Norge melde at hele byggeprosessen settes på pause av Plan- og bygningsetaten. Søknaden var ifølge etaten mangelfull da tegningene av boligen «ikke samsvarer med tegninger sendt inn i tidligere byggesaker for eiendommen».

VIL BYGGE UT: Therese Johaug og forloveden Nils JAkob Hoff har store planer for boligen i Holmenkollen. Foto: Line Barka

Det viste seg at boligen Johaug kjøpte i 2017 verken hadde brukstillatelse eller ferdigattest.

I tillegg har det kommet fram at garasjen strekker seg over kommunens eiendom, og dermed er plassert ulovlig.

Dette ble påpekt av kommunen i et brev sendt ut mars i år. Der ble det orientert om at «for at saken skal kunne avsluttes med ferdigattest ber vi dere rydde opp i forholdet». Avisa Oslo var først til å melde om kommunens tydelige beskjed til tiltakshaverne.

Har fått midlertidig brukstillatelse

Kommunen informerte om at det måtte søkes om midlertidig brukstillatelse for boligen før det kan søkes nye tiltak.

Nå har Johaug og Hoff endelig fått beskjed om at midlertidig brukstillatelse er innvilget, og dermed kan paret gå videre med søknadsprosessen.

«Den midlertidige brukstillatelsen gjelder for kun boligen på eiendommen, ikke garasje», heter det i brevet fra kommunen.



Søknaden om midlertidig brukstillatelse omfattet kun boligen.

«Det er også laget nye fasadetegninger og perspektivtegninger som viser dagens situasjon, som ellers er lik slik det er bygget. Kun vinduer er byttet ut og sprosser er fjernet», opplyser ansvarlig søker Jo Inge Korgerud i et brev til kommunen i tilknytning til søknaden.



God kveld Norge har vært i kontakt med Johaugs manager, Jørn Ernst, som sier at de ikke har noen kommentar til dette på nåværende tidspunkt.

Trenger samtykke

Tidligere har kommunen gitt beskjed om at plasseringen av garasjen må rettes opp, slik at den er i tråd med tillatelsen og siste godkjente tegninger.

«Dagens plassering går over nabogrensen mot kommunens eiendom, og er avhengig av samtykke fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten eller kjøp av arealer», heter det i brevet sendt ut i mars i år.



Hvorvidt Johaug og Hoff går for endring av plassering eller ber om samtykke eller kjøp av arealer, er foreløpig ikke kjent.

Store planer

Johaug kjøpte boligen i 2017 for 18,8 millioner kroner.



I boligannonsen ble boligen omtalt som en «praktvilla» med «majestetisk utsikt over byen og fjorden».



Villaen på nesten 400 kvadratmeter er fra 1991, og ligger i gangavstand fra skianlegget i Holmenkollen.



I august i fjor søkte Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff kommunen om å få grave ut kjelleren for å bygge et større treningsrom, samt blant annet boder og vinrom.

Venter barn om kort tid

FORLOVELSE OG GRAVIDITET: Dette bildet delte Johaug etter å ha blitt fridd til av sin kjøre Nils Jakob Hoff i desember 2021. Nå venter de sitt første barn sammen. Foto: Instagram/@johaugtherese

Paret går uten tvil en spennende tid i møte. Om kort tid venter de sitt første barn sammen.

Johaug annonserte graviditeten i januar, og kort tid senere avslørte hun babyens kjønn i podkasten «Johaug Redaksjonen». Der kunne hun nemlig fortelle at de venter en liten datter.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan livet blir etter fødsel. Når du liksom plutselig har et lite barn du skal ta vare på. Hun blir på en måte sjefen i forholdet vårt, sa Johaug i podkasten.



Hun har tidligere opplyst at barnet er ventet i løpet av årets første halvår.