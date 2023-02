Glad etter hetsen: – En kjempefin dialog

Komiker Martha Leivestad er onsdag denne uken aktuell med en ny podkast hos VG, nemlig «Høvla Øve», og det er liten tvil om hva den handler om.

– Det handler om knulling! Å høvle over noen. Det er en sexpositiv podkast. Jeg styrer det, også har jeg masse interessante gjester innom, smiler Leivestad når hun gjester God kveld Norge.

I forkant av lanseringen er hun selv spent på hvor mye hun har delt fra det mest intime.

– Nå er jeg litt overarbeida, fordi det er det som skjer når man er singel og barnløs, da bryr man seg bare om jobb. Så jeg husker ikke opptaksdagene. Så jeg er egentlig ganske spent selv på hva jeg har sagt, sier Leivestad og ler.

Knekker sammen av Martha sin sexhistorie

Hets og trakassering

Leivestad kommer fra en uke med mye skriverier og omtale, for etter at hun deltok på Rikets Roast av Erik Follestad haglet hetsen. På TikTok så VGTV seg nødt til å stenge kommentarfeltet under Leivestad sin video. Mye gikk på hennes utseende.

– Jeg har fått kommentarer på mitt utseende i fem år. Det går på alt fra stemme og dialekt til utseende. Det hjelper ikke å være tjukk dame. Dét er for mange veldig irriterende, forklarer hun.

Da kommentarfeltet måtte stenges ble hun bare lei.

– Da tenkte jeg litt sånn: «Faen altså, skal ikke jeg få tulle på lik linje med de andre?». For meg var det mer en reaksjon på dét enn på stygge kommentarer. De er jeg vant med, forklarer Leivestad, og fortsetter:

IKKE FAIR: Martha synes at hun var god da hun roastet kollega Follestad. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Det var urettferdig. Det var urettferdig at de skulle si at jeg var dårlig, for det var jeg ikke. Jeg var faktisk ganske god!

– Hvordan taklet du det?

– Man må bare ta det dag for dag, også var det veldig overveldende. Jeg vet ikke helt hvordan jeg taklet det. Man kan jo ikke stoppe å jobbe, så man må bare fortsette. Prøve å få nok søvn og ikke overtenke, sier jenta fra Stord.

Glad for debatten

Å kaste inn håndkleet var aldri et tema.

– Det er jo det verste utfallet - å gi opp. Men du blir jo lei, og det frister kanskje å ta seg en pause, men det går fint. Og dette har bare blitt til en kjempefin dialog, sier komikeren.

Det hele førte nemlig til at flere kvinnelige komikere sto frem med sine historier om hets og trakassering, og en debatt oppsto om hvorfor kvinner ikke kan tulle med det samme som menn. Leivestad er glad for vendingen saken tok.

GLAD: Til syvende og sist førte trakasseringen til en vitktig debatt, Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Jeg syns det har vært mange fine kommentarer, også har det skapt en viktig debatt rundt kvinner i humor. Vi må få lov til å kødde på lik linje med våre mannlige kolleger uten å bli oversett og trakassert.

Fornøyd med sexlivet

Nå har hun trua på at folk er klare for en ny podkast med sex som tema.

– Jeg tror sex er et udødelig tema, folk blir jo ikke lei av å høre om andres sexliv. Jeg har et fast spørsmål som jeg stiller og det er: «Hva er sex for deg?», forklarer Leivestad.

– Hva tenner deg da?

– Når jeg tenker meg om så synes jeg det meste kan være pirrende. Stemning, komplimenter, det slår ikke feil med et godt stearinlys. Blikk og god dialog.

Hun er fornøyd med sitt eget sexliv.

– Det er bra, jeg begynner å ha bra sex. Jeg begynner å vite hva jeg liker. Men av og til så liker jeg å ha sex bare for å ha den samtalen med venner etterpå, ler 28-åringen, og legger til at det kanskje er litt «toxic».

Hun vil beskrive sexlivet sitt som alt fra bra til «jævlig dårlig».

– Opp og ned, det er livet.

– Kan foreldrene dine høre på denne podkasten?

– Jeg tror familien min vet hva de kan se og hva de ikke kan se, smiler Leivestad.