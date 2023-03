Gjorde sjokkfunn i skogen etter «Kompani Lauritzen»-exit

Forrige helg publiserte TV 2 og God kveld Norge en video av Jon Martin Henriksen (32) fra «Kompani Lauritzen». I videoen kan man se at Henriksen har mistet en del på tuppen av våpenet sitt, og må skamfull lete i skogen sammen med flere andre for å finne den.

Våpendelen, som var et munnstykke, ble dessverre aldri funnet under leteaksjonen.

Se den iherdige leteaksjonen i videoen under.

Setter i gang leteaksjon: – For en stusselig kar

Men litt ut i oppholdet fikk Henriksen en melding fra en av de utslåtte deltagerne.

«Jeg har en gave til deg», står det der.

Meldingen kom fra Thomas Hayes, som etter exiten dro til kjærestens familiehytte i Åndalsnes.

– Før oppholdet la vi nøkkelen under dørmatta og satte en sekser med halvlitere i kjøleskapet. Hvis det gikk til helvete var planen at jeg skulle dra dit. Det var bokstavelig talt tre minutter å gå fra leiren, forteller Hayes til God kveld Norge.

Gikk en tur på stien

Der var han i tre-fire dager, bare for å roe ned. En av dagene gikk han en tur i nærområdet. Da skjønte han at han var på en kjent sti.

– Jeg så at det var det første stedet vi campet, og at det var der Jon Martin mistet munnstykket. Jeg sa til kjæresten at jeg bare måtte ta meg en titt, forklarer Hayes.

– Så fant jeg munnstykket! Jeg tok vare på det, og puttet det i lomma. Det var sinnssykt morsomt å finne det, jeg må ha hatt mye flaks. Så måtte jeg vente til vi alle møttes igjen, før jeg kunne gi det tilbake.

HOS GKN: Jon Martin og Carina var innom God kveld Norge før premiere. Foto: Ola Thingstad

Etter innspillingen, som foregikk i fjor høst, hadde deltakerne og alle involverte en finalefest. Frem til festen fikk han tid til å tenke på hvordan han skulle overlevere våpendelen. Det endte med at han reiste seg og holdt en tale, som ingen skjønte hvor bar.

– Han holdt en syk tale. Vi tenkte: «Hvor vil du med denne historien?», forteller Henriksen.

– Nå driter han seg ut, tenkte vi, ler Carina Dahl (37).

Sitt livs beste tale

Talen endte med at alle fikk sjokk, da Hayes dro fram munnstykket.

– Han landet med bravur. Det var den beste talen ever, og jeg fikk levert delen tilbake til fenriken. Så veldig godt jobbet av Hayes, jeg er evig takknemlig. At han går en tur i skogen og finner den lille delen, det skal ikke være mulig, sier Henriksen og gliser.

HAPPY: Thomas var veldig fornøyd med talen sin. Foto: Steinar Marthinsen

Hayes er også fornøyd med egen innsats.

– Jeg tror det er den beste talen jeg kommer til å levere i hele mitt liv. Jeg leverte så bra at hjelp. Alle satt på finalefesten og tenkte: «Nei, skal han opp der nå». Det var jævlig moro, sier han og smiler.