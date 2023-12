Gjør comeback i rampelyset

Det er lenge siden man har sett noe fra den tidligere barnestjernen og tenåringsidolet Amanda Bynes (37), som ikke har vært foran kamera siden innspillingen av Hollywood-filmen «Easy A» i 2010.

De siste årene har hun vært åpen om at hun har slitt med rusmisbruk og psykisk helse.

På lik linje som Britney Spears, har Bynes vært underlagt «conservatorship», oversatt til norsk som vergemål. Nå etter nesten ni år er hun imidlertid tilbake foran skjermen, i et litt annet format enn før, ifølge E! News.

Store ambisjoner

Lørdag 9. desember returnerte den tidligere skuespillerinnen som podkastvert i podkasten «Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast», som også blir spilt inn i videoformat.

Det opplyser 37-åringen på egen Instragram-konto.

I den første episoden får hun og medvert Paul Sieminski, besøk av tatoveringsartisten Dahlia Moth.

Det var i november at det tidligere tenåringsidolet annonserte i en Instagram-video at hun og Sieminski jobbet med en podkast

– Først skal vi intervjue vennene våre, og så håper vi å ta det «mainstream» og intervjue kjendiser og artister, sier Bynes i videoen.

Fra barnestjerne til skandaledronning

Det var tilbake i 2013 at 37-åringen ble plassert under et midlertidig vergemål. Det etter at hun flere ganger var på kant med loven, noe som etter hvert resulterte i en tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus.

Et vergemål opprettes for mennesker som ikke er i stand til å ta egne avgjørelser, som for eksempel ved demens eller alvorlige psykiske lidelser.'



Bynes har blant annet fått diagnosen bipolar med manisk depressiv lidelse, ifølge E! News.



Moren Lynn Bynes hadde kontroll over datterens økonomi, medisinske og personlige affærer i mange å før hun i 2017 overtok kontrollen på egen formue igjen.

I 2018 ble vergemålet imidlertid utvidet, før 37-åringen søkte om å få det opphevet i 2021. Mars året etter ble vergemålet opphevet etter nesten ni år.

Og i 2019 klarte hun riktignok å skaffe seg en yrkesfaglig utdanning fra Fashion Institute of Design and Merchandising.



Samme måned som opphevelsen av vergemålet endte hun dog igjen opp med å bli plassert under psykiatrisk hold i 72 timer, skriver E! News.

Bynes er mest kjent for å spille hovedrollen i TV-serien «What I Like About You». I tillegg er hun godt kjent for rollene i filmene «What a Girl Wants», «She's the Man», «Hairspray» og «Easy A».