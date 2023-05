GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren gjentar fjorårets suksess, og blir hyllet for sitt initiativ av psykolog.

INVITERER FREMMEDE: Influenser Martine Halvorsen vil at alle skal ha en fin 17-mai feiring. Foto: Annika Byrde / NTB, Privat

17. mai nærmer seg med stormskritt, og for mange er nasjonaldagen et av årets store høydepunkt. Dessverre er det ikke slik for alle.

I fjor skrev God kveld Norge om influenser Martine Halvorsens (25) helt spesielle initiativ, da hun inviterte fremmede til å feire 17. mai sammen med henne.

– Hos meg er i hvert fall alle velkomne, både de som ikke har planer og de som har det, men likevel vil være med. Høye, lave, tjukke og smale. Unge, gamle og alle midt i mellom, sa hun i forbindelse med fjorårets feiring.



Til God kveld Norge forteller hun at det ble den fineste 17. mai-feiringene hun har opplevd.

– Det var helt fantastisk og det ble en av de fineste dagene jeg har opplevd. Folk dro derfra med nye venner for livet, lillesøster fikk seg kjæreste og folk storkoste seg, sier Halvorsen til God kveld Norge.

Inviterer til ny feiring

Halvorsen har selv følt på ensomhet, spesielt knyttet opp imot høytider.

Derfor har influenseren bestemt seg for å gjenta fjorårets 17. mai-suksess, og inviterer alle til å feire sammen med henne i år også.

Invitasjonen deler hun ut på sin offentlige Instagramprofil.



– Jeg vet at 17. mai kan være en dag der mange føler på forventinger, ensomhet og press, sier hun og fortsetter:



– Jeg ønsker å skape et arrangement for alle. 17. mai skal være en fest og feiring, og jeg kan ikke tenke meg en finere feiring enn med masse fine, forskjellige og kule folk!



– 17. mai er en dag hvor mange kjenner på utenforskap

Psykolog Maria Abrahamsen (30) tror høytidsdager generelt har blitt vanskeligere for mange de siste årene.

Hun tror det er spesielt sosiale medier som har bidratt til forventingspresset.

– 17. mai er en dag hvor «feeden» fylles med bilder av sosiale sammenkomster, fest og tilsynelatende bare god stemning.

– Mange blir ikke invitert til champagnefrokost, men må likevel forholde seg til at deres venner samles, og se bilder fra deres lykke.



Psykologen håper flere lar seg inspirere av initiativet til Halvorsen.

– 17. mai er en dag hvor mange kjenner på utenforskap og ensomhet, som er blant de vondeste følelsene vi kan kjenne på som mennesker.



– Alle mennesker bør ha et sted å kunne feire nasjonaldagen vår på, sier hun.



Hun forteller at flere kommuner, menigheter og frivillige organisasjoner er gode på å legge til rette for dette, men tror at en invitasjon som Halvorsen deler kan appellere til de yngre.

– Dette håper jeg flere lar seg inspirere av! Ærligheten hun står frem med i invitasjonen er forbilledlig, og arrangementet høres ut som en suksessoppskrift som passer folk flest.



Tips til den som gruer seg

Abrahamsen er kjent som TikTok-psykologen @psyktdeg. Hun startet kontoen under pandemien for å nå ut til ungdom.

PSYKOLOG: Maria Abrahamsen er psykolog og influenser. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

I tillegg til dette er hun forfatter og har gitt ut bøkene «Psykt deg» og «Bootcamp for psyken». Her gir hun råd om hvordan ungdom kan ivareta sin egen psykiske helse.

Gruer du deg til årets 17. mai-feiring? Psykolog Abrahamsen har tre tips som kan gjøre dagen bedre for deg:

1. Se hva som finnes i din hjemkommune

– Enten oppsøke en sosial sammenkomst, slik som Halvorsen arrangerer, eller sjekk ut hva som finnes i din hjemkommune. De fleste kommuner har åpne arrangementer hvor alle er velkommen.

2. Inviter inn selv

– Organiser en sammenkomst selv, slik som Halvorsen. Det kan være hjemme hos deg selv eller på et nøytralt sted utendørs.



3. «En helt vanlig dag»

– Du kan velge å se på 17. mai som en helt vanlig dag, som du kan bruke til å lade batteriene. Logg av sosiale medier og se en på noe gøy på TV. Lag deg noe god mat og gjør noe hverdagslig. Det er ikke farlig å behandle denne dagen som en helt vanlig hverdag.



– Glad jeg har funnet tilbake til det

Til God kveld Norge forteller Halvorsen at det var over 500 mennesker innom i løpet av fjorårets feiring i Frognerparken.

– Noen kom bare for å si hei, noen var der en time og andre ble til lenge etter jeg selv hadde dratt.



Halvorsen forteller at nasjonaldagen for henne består av samhold, glede og kjærlighet.

– Jeg mistet og glemte det i mange år, og er veldig glad for at jeg har funnet tilbake til det.

– Det er ikke den feteste festen, den dyreste champagnen eller råeste bunaden som betyr noe. Det er at vi er sammen, at vi har det gøy, ler og danser oss gjennom dagen, avslutter hun.