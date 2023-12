Gjenopptar kontroversielt albumcover-søksmål mot Nirvana

I 2021 saksøkte Spencer Elden (32) Nirvana for overgrep for over 30 år gammelt «Nevermind»-albumcover. Nå er søksmålet i gang igjen.

Spencer Elden (32), som var naken på coveret til Nirvanas gjennombruddsalbum «Nevermind», mener at bandet utnyttet ham seksuelt i 1991.

32-åringen, som var fire måneder da bildet ble tatt, mener bildet er barnepornografi.



For over to år siden gikk Elden dermed til søksmål mot grungegruppa. Han anklaget bandet for overgrep, og mente at de har brutt føderal lovgivning om overgrepsmateriale.

Saken ble avvist i september 2022 da en distriktsdommer i California konkluderte med at han hadde ventet for lenge med gå til søksmål, basert på en tiårig foreldelsesfrist.



Nå har imidlertid den amerikanske lagmannsretten gjenopptatt saken, ifølge TMZ.

NIRVANA: Nirvana var et grungeband populært på 90-tallet. Medlemmene i gruppa var Dave Grohl, Kurt Cobain og Chris Novoselic. Foto: Stephen Sweet / REX / NTB

Fikk 200 dollar for det ikoniske bildet

Coveret har blitt tolket som et symbol på kapitalisme, men Eldens advokat, Robert Y. Lewis, har tidligere uttalt til Variety at dollarseddelen som henger på en fiskekrok på bildet får babyen til å se ut som en sexarbeider.

I 2018 fortalte 32-åringens far, Rick Elden, til NPR at han og kona fikk 200 dollar i betaling for fotoopptaket, som varte i bare 15 sekunder.

Elden påsto i det opprinnelige søksmålet at foreldrene hans ble forsikret om at kjønnsorganet hans ikke skulle vises på bildet.



Han opplyste at han har «lidd en livslang skade» etter at han ble foreviget på det ikoniske coveret.

Republiserte coveret

Grunnen til at lagmannsretten har gjenopptatt saken er at saken kan gå videre på grunn av at Nirvana publiserte albumcoveret igjen i 2021 da bandet ga ut «Nevermind» på nytt.

TMZ skriver at lagmannsretten mener at hver republisering av coveret kan utgjøre en ny skade for Elden.