Gir ut bok om Karpe: – Det har ikke føltes riktig før nå

KAOSÅR: 2022 har vært et kaosår for Karpe. Om knappe én måned blir det gitt ut en bok om duoens reise. Foto: Heiko Junge

Det skriver de selv på Instagram.

Journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam har nemlig fulgt Chirag Rashmikant Patel (38) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (38) tett det siste året, som beskrives som et «kaosår» for duoen.

Boken har fått tittelen «Hjertet i to» og slippes allerede 24. oktober.

– Boka er et tidsdokument fra det kaoset 2022 har vært, forteller Magdi i en pressemelding fra Bonnier forlag.

Det var VG som omtalte saken først.

Ikke mangel på bok-tilbud

2022 har vært et hektisk år for duoen, der de igjen har satt rekorder og skrevet musikkhistorie. Da de lanserte albumet «Omar Sheriff» i januar, ble den umiddelbart det mest strømmede norske albumet noensinne.

I august satte de norgesrekord i Oslo Spektrum med 110 000 solgte billetter og hele ti utsolgte konserter.

Karpes manager, Silje Larsen Borgan, innrømmer i pressemeldingen at det ikke har manglet på frierier fra bokbransjen de siste årene.

– Det har ikke føltes riktig før nå. Vi er glade for at akkurat disse månedene har endt opp i bokform, og at det er Yohan som har skrevet.

– Han ser ting de ikke nødvendigvis ser selv

Til God kveld Norge forteller prosjektleder i managementet Little Big Sister, Trine Jacobsen, at Karpe har lest flere av tekstene til Shanmugaratnam, og at det var hans kommentar i Klassekampen som gjorde at de valgte å takke ja til dette boktilbudet.

– Jeg kan jo si at Karpe, som veldig mange andre, opplevde teksten Yohan skrev om låta «Bairaf/Fairuz» i Klassekampen i vinter som veldig sterk. De har lest ting han har skrevet tidligere også og liker blikket hans. Han ser både dem og ting i musikken deres de ikke nødvendigvis ser selv.

Videre forteller Jacobsen at Shanmugaratnam har vært en del av crewet over en periode på flere måneder.

– Han har vært med på turnébussen, i møter, backstage osv. Han ble raskt en veldig naturlig del av gjengen og plutselig hadde det gått et halvt år. Han har hatt en del samtaler med Chirag og Magdi underveis, men akkurat selve skriveprosessen har vært Yohan sin alene.