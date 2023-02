Gir seg i Bloggerne

På Instagram avslører Sara Emilie Tandberg (31) at hun ikke skal være med i den neste sesongen av Bloggerne.

– I dag går siste episode av Bloggerne for denne sesongen, så da regner jeg med at det er OK å si at jeg ikke er med videre nå og filmer ikke per dags dato, sier hun i en video på Instagram.

– De har hengt på livet mitt gjennom tre sesonger, og det har vært så gøy. Men nå skal jeg inn i en babyboble.

Under årets Vixen-utdeling dukket influenseren opp på den røde løperen. Se video under:

Vil gi muligheten til noen andre

Influenseren forteller at hun ikke har vært med så mye den siste sesongen fordi hun ikke har prioritert filmingen i hverdagen sin.

– Det er en unik mulighet som jeg føler at noen andre skal få muligheten til å få, da jeg ikke kan gi så mye som de (Bloggerne, journ.anm) trenger, sier hun i videoen.

Tandberg legger ikke skjul på at hun muligens vender tilbake til programmet ved en senere anledning.

– Hvem vet, kanskje det blir et comeback senere. Men akkurat nå føles det veldig riktig når jeg har en baby jeg ikke skal filme, to unger jeg ikke skal filme og en mann jeg ikke skal filme, sier Tandberg om avgjørelsen.

SESONG 18: Sara Emilie Tandberg har vært med i sesong 18 av Bloggerne, sammen med Alexandra Joner, Gisle Agledahl, Sofie Karlstad, Linnea Løtvedt og Marna Haugen. Foto: Espen Solli

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Sara Emilie Tandberg.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl forteller i en melding til God kveld Norge at Bloggerne kommer tilbake med en ny sesong til høsten, men at det enda ikke kan avsløres for mange detaljer.

– Vi takker Sara Emilie for alt hun har delt med Bloggerne-seerne gjennom tre sesonger, skriver Dahl.

Sesong 18

Den første episoden av Bloggerne ble sendt i 2014. Ni år senere har serien rundet hele 18 sesonger på skjermen.

Flere seere har reagert på at ingen av de medvirkende profilene driver med blogging i 2023.

Til tross for at blogg.no er blitt erstattet med plattformer som Instagram og TikTok, forblir tittelen på serien den samme.

På tide å oppdatere tittelen til dokumentarserien også? Les her for å se hva profilene og TV 2 svarer på det.

I den siste sesongen av Bloggerne møter vi en rekke kjendiser og følger deres hverdag. I videoen under overrakser Victor Sotberg to av Bloggerne-profilene:

Du kan se den 18. sesongen av Bloggerne på TV 2 Play.