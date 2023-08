Gikk viralt etter Taylor Swift konsert – fikk sparken

STOR FAN: Calvin Denkers ville bli sikkerhetsvakt for å ende opp på en Taylor Swift konsert. Foto: AFP/Michael Tran / Skjermbilde TikTok @ Calvin Denker

Under Taylor Swifts rekordslående turne The Eras Tour, tok hun turen innom Minneapolis i slutten av juni.

Ikke bare videosnutter av Swift på scenen gikk viralt, men også sikkerhetsvakten Calvin Denkers, som ble filmet for å ha sunget med til sangerens hits ble spredt på sosiale medier.

Etter videoen av vakten gikk viralt, fikk han sparken.

Selskapet som Denkers tidligere jobbet for forteller til SKY News at det ikke var det at han sang med som var problemet.

Denkers hadde nemlig delt ut notater til publikum, hvor han ba dem sende ham bilder eller videoer om Swift sang rett bak ham.

– Lang historie kort, jeg fikk sparken for det

– Lang historie kort, jeg fikk sparken for det, sier Denker i en video på TikTok.

– Mitt tidligere sikkerhetsselskap sa at de hadde en regel mot å ta bilder med noen av artistene deres, sier han i videoen før han fortsetter:

– Hvert bilde av meg fra den kvelden var fra bak barrikaden, som alle andre bilder fra en fan ville vært. Jeg tok aldri ut min egen telefon. Og fremfor alt annet sørget jeg for at Taylor Swift var trygg og at alle fansen hadde det gøy.

I videoen forklarer Denkers at han ikke hadde lov til å snu ryggen fra mengden av fans for å se Swift opptre.

– Etter natt én av konserten skjønte jeg hvor nærme hun kom meg, så jeg ønsket virkelig å dokumentere det.

– Jeg delte ut små lapper hvor det sto at jeg ikke hadde lov til å filme selv, men hvis Taylor Swift kommer rett bak meg, vennligst ta et bilde av meg og send det til nummeret mitt.

Det endte i sparken for den tidligere sikkerhetsvakten

Bærer ikke nag

Han avslutter videoen med å be følgerne sine om å ikke sende hat til sikkerhetsselskapet.

– Jeg fikk fortsatt jobbe med en av de kuleste konsertene noensinne, så det er fantastisk. Og jeg bærer ikke nag til min arbeidsgiver.

Videre forteller Denker at en Swift konsert alltid var målet når han fikk jobben som sikkerhetsvakt.

– Da hun annonserte The Eras Tour, var jeg så giret at jeg meldte meg som vakt så fort jeg kunne.