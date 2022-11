Gikk nesten fra hverandre: – Mange dårlige dager

GOD KVELD NORGE (TV 2): Anna Rasmussen åpner opp om en vanskelig tid i forholdet. Det gikk så langt at paret nesten gikk hvert til sitt.

TØFT: Anna Rasmussen innrømmer at det har vært tøft i forholdet med ektemannen Jan Lossius. Foto: Privat

Anna Rasmussen (26) gikk i sommer gjennom en tøff periode med ektemannen, Jan Lossius (29). Perioden var såpass trøblete for paret, at de nesten gikk fra hverandre.

– Sannheten er at vi var veldig nær å gå fra hverandre i sommer. Vi har kranglet mer enn vanlig og har hatt litt for mange dårlige dager som kjærester.

MANGE DÅRLIGE DAGER: – Vi har kranglet mer enn vanlig sier Anna Rasmussen. Foto: Privat

Det skriver Anna Rasmussen i et story på Instagram.

Paret har vært sammen i syv år og i 2018 giftet de seg. Rasmussen har fire barn, hvor Lossius er far til to av dem.

BARNA: Anna Rasmussen sammen med sine fire barn. Foto: Privat

Vurderte å gå fra hverandre

– For min del så er løsningen alltid å forlate situasjonen og da til slutt, føltes det lettere å skulle forlate hverandre enn å fortsette med all uenigheten og kranglene, sier influenseren til God kveld Norge.

Videre forklarer hun at det hele begynte å tære på psyken og hvordan hun hadde det med seg selv.

– Krangling over en lengre periode er ikke bra for noen og nettopp derfor hadde jeg tenkt til å gå fra han.

Ville få det til å fungere

Til God kveld Norge forteller Rasmussen hva det var som gjorde at paret kom seg gjennom den vanskelige tiden.

– Det som gjorde at vi kom oss gjennom sommeren, som uten tvil har vært den verste perioden for oss, er nok at vi satt oss ned og snakket sammen når vi ikke sto midt i en krangel.

Sammen ble de enige om at de begge ønsket å få forholdet til å fungere.

HAR DET BRA: Paret er nå ute av den tøffe perioden og har det bedre enn på lenge. Foto: Privat

– Da var det bare å finne ut hvordan vi begge kan være bedre for den andre. Vi ble sammen da jeg fortsatt var tenåring, så vi vært sammen mange prosent av livet mitt. Vi feiret nettopp 4 års bryllupsdag og har begge et mål om å feire mange fler.

– Bedre enn på lang tid

Til tross for at sommeren var tøff for ekteparet, har de det nå mye bedre og forsøker å få småbarnslivet til å fungere.

– Vi har det bedre enn på lang tid, men det er selvsagt utfordrende å være kjærester med fire små og en hverdag med mye stress, sier Rasmussen.