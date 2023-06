Gikk ned 17 kilo etter at hun ble sammen med Frank Løke

KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER: Frank Løke og kjæresten Helén Oterhals har flere planer for sommeren, og spøker om bryllup senere i år. Foto: Regine Caroline Filseth

I fjor kunne Frank Løke (42) bekrefte til God kveld Norge at han hadde blitt sammen med den tidligere håndballspilleren Helén Oterhals (27).

Under årets sommer-kickoff for Reality Awards, som tok plass på Grand Hotel i Oslo mandag ettermiddag, tok God kveld Norge en prat med paret.

Løke forteller at kjærligheten blomstrer, og at paret har flere planer for sommeren:

– Vi skal en tur til Tyskland, og i et bryllup i Polen. Også en tur til Sverige, en bobilferie med familien.

Paret har også planer om en ferie i sydligere strøk, i forbindelse med en deltakelse i traitlon-konkurransen «Iron Man». Konkurransen går ut på å svømme 3800 meter, sykle 180 kilometer og løpe 42,2 kilometer.

– Kanskje ikke Iron Man, ler Otehals.

– Hun blir supporter, svarer Løke.

Gikk ned 17 kilo

Løke er imponert over kjæresten, som er med på de fleste treningene han har hatt i forkant av å bestige Mount Everest:

– Etter at hun ble sammen med meg har hun faktisk gått ned 17 kilo, så hun har fått kjørt seg hardt.

Videre forteller han at de på Valentines day satt på sykkelrulle i tre timer på treningsrommet til Løke.

– Noe som er litt hemmelig da, er at han faktisk kjøpte en bamse til meg, sånn «glad i deg-bamse». Så han er veldig fin, sier Oterhals til God kveld Norge



– Spør om jeg har vært på do

Løke røper at det beste med Oterhals er at hun ikke tapper ham for energi:

– En person som gir energi! Hun backa meg før «Everest», hun er en av de faktorene som motiverte meg. Hun har veldig godt humør og ler veldig mye, sier han til God kveld Norge



Oterhals har også gode ord om kjæresten, og sier at han er kunskapsrik og lærer henne mye.

– Han er så flink til å lære meg ting. Han er veldig snill og omsorgsfull. Han passer på at jeg spiser og får i meg nok, spør om jeg har vært på do liksom, sier hun lattermildt.

Spøker om bryllup

Når God kveld Norge spør hva planene er for resten av året er, spøker paret om et mulig bryllup.

– Vi snakket om bryllup istad, sier Løke

– Nå gifter vi oss, så tar vi en løptur etterpå, sier Oterhus lattermildt: – Neida, alt til sin tid, men vi har veldig lyst til å ha en stor fest.

Løke har også planer om å bli første nordmannen til å bestige Mount Everest, uten oksygen.

Kjæresten er ikke redd for at noe skal gå galt:

– Jeg er ikke litt redd jeg! Stoler på alt han sier, også har han sagt han skal klare det. Så da står han der på toppen uten oksygen neste år, også kommer han ned igjen, forteller Oterhals til God kveld Norge.