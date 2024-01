Giftet seg nyttårsaften – slik var stjernebryllupet

Den 31. desember ga Therese Johaug (35) og Nils Jakob Hoff (38) hverandre sitt ja.

På selveste nyttårsaften.

Vielsen fant sted i Røros kirke, ikke langt fra Johaugs hjemsted Dalsbygda.

– Vi har det fantastisk. Jeg tror ikke vi skal snakke så mye, men bare nyte og oppleve. Det er helt fantastisk, sa en smilende Hoff til TV 2 da ekteparet ankom hotellet hvor bryllupsfesten ble holdt.

TV 2s moteekspert Marianne Jemtegård beskriver Johaug på bryllupsdagen som en isprinsesse.

NYGIFT: Nils Jakob Hoff og Therese Johaug ga hverandre sitt ja den 31. desember. Foto: Ole Martin Wold

På gjestelisten sto navn som Birgit Skarstein, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Nils Ingar Aadne, Kjetil Borch, og ingen andre enn Stian «Staysman» Thorbjørnsen, som fikk stå for deler av underholdningen til den gjeve kvelden.

På Instagram deler Thorbjørnsen bilder og klipp som viser god stemning, latter og allsang til «Staysman»-låter.

– Hvordan det går vs. hvordan det gikk. Fikk krasje den nydelige bryllupsfesten til Therese og Nils Jakob i går med noen rølpelåter.

Videre beskriver Thorbjørnsen bryllupsfesten som «kanskje den råeste festen» han har vært med på.

– Vilt gjennomført. Grattis til det råeste paret, skriver Thorbjørnsen på Instagram.

Under bildet får han skryt, og en nygift Johaug takker Thorbjørnsen for underholdningen.

– Takk for at du bidro til tidenes bryllup for oss. Du er helt KONGE!!!!

– Drømmehelg

Mandag kveld har også Johaug selv delt et knippe bilder fra bryllupshelgen.

«Drømmehelg», skriver hun på Instagram sin historiefunksjon. Her har skistjernen blant annet delt en video hvor Staysman fremfører «En godt stekt pizza», og en video hvor hun fikser hår og sminke.



Og skal vi tro gjestene var det litt av en fest.

– Dere kan virkelig å stelle i stand en fest, skriver tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jakobsen.