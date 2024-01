«Gift ved første blikk»-ektepar røper gladnyhet

Tilbake i 2018 møttes Sara og Joakim Mäkiperä for aller første gang ved alteret i TV-programmet «Gift ved første blikk».

De er ett av få par fra TV-programmet som har holdt sammen siden første møte, og har siden den gang etablert en familie sammen.

Nå har de ekspandert ytterligere. Paret har nemlig fått sitt andre barn.

Gladnyheten deler hun på Instagram onsdag.



«Verdens fineste Elias Patrick har kommet til verden. Vi er to veldig lykkelige foreldre og en stolt storesøster. Hele familien har det bra, skriver hun i innlegget.

Fra før av har de datteren Ella sammen.



I bildekarusellen har hun lagt ut to bilder av den nyfødte sønnen. I et av bildene i fanget på Joakim.

– Vi er to lykkelige tobarnsforeldre som er utrolig takknemlige for all hjelpen vi fikk på Ullevål sykehus, sier den nybakte moren til God kveld Norge.