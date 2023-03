Gavin DeGraw til Norge

GOD KVELD NORGE (TV 2): «One Tree Hill»-artisten er klar for et nytt Norgesbesøk.

Artisten skal ha konsert den 20. september på Sentrum Scene i Oslo.

Det melder All Things Live i en pressemelding.

– Gavin DeGraw kommer endelig tilbake til Oslo og Sentrum Scene, og med seg på lasset har han nytt materiale, og selvfølgelig de gode gamle låtene vi umulig kan glemme, står det i pressemeldingen.

DeGraw har kjenningsmelodien, «I dont want to be», til det populære ungdomsdramaet «One Tree Hill».

Selv om serien sendte sin siste sesong for over et tiår siden, står det fortsatt nært hjertet til mange fans over hele verden.