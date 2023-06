Gaute Grøtta Grav: – Jeg legger meg flat og beklager

I fjor høst kom nyheten om at den tidligere TV 2-profilen, Gaute Grøtta Grav (44), stiller som ordførerkandidat for Høyre i Rauma kommune.

IKKE GODKJENT: Gaute Grøtta Grav har selv lagt ut dette bildet på sin Facebook-profil, for å beklage at han ikke har søkt tillatelse for å sette opp bygg på egen eiendom. Foto: Faksimile(Facebook)

Nå har han lagt ut et innlegg på egen Facebook-profil, der han kommer med en beklagelse.

For noen år tilbake skal han nemlig ha satt opp et takoverbygg, et anneks og et vedskjul på egen eiendom.

I tillegg skal de ha en henger på eiendommen med en badstu på. Byggene brukes til turisme og overnatting.

Problemet er bare at han skal ha gjort dette uten å søke kommunen om tillatelse først.

– Slik jeg leste veilederen for byggesøknader er disse byggene så små at man ikke trenger å søke byggetillatelse. Rauma kommune er ikke enig i det, skriver han i innlegget.

I fjor sommer sendte Rauma kommune et forhåndsvarsel om pålegg om at bruken av byggene måtte opphøre, samt ileggelse av tvangsmulkt.

Ifølge ordførerkandidaten skal han etter varselet i fjor sommer ha leid inn profesjonell hjelp for å få byggene godkjent.

Men så har det dukket opp enda et problem. Kommunen skal nemlig ha stilt Grøtta Grav noen tilleggsspørsmål, med en svarfrist 20. juni.

Denne fristen skal Grøtta Grav ha glemt.

Nå risikerer han en saftig tvangsmulkt fra kommunen.

26. juni i år sendte kommunen et brev til Gaute Grøtta Grav, med vedtak om forbud mot videre bruk av byggene, samt en tvangsmulkt på 30.000 kroner og en løpende dagmulkt på 2000 kroner om ikke bruken er opphørt og byggene fjernet innen 17. juli.

Klagefristen er på tre uker.



– Det er jeg lei meg for. Etter jeg ble klar over dette, har det vært tett dialog med Rauma kommune de siste dagene for å oppklare eventuelle uklarheter, og disse håper jeg er kvittert ut snarest. Så det er bare å legge seg flat og beklage. Viktig at alt er på stell, skriver han.



God kveld Norge har vært i kontakt med Grøtta Grav, som ikke har noe å tilføye utover det han skriver i innlegget. Rauma kommune har ikke vært tilgjengelig for kommentar fredag morgen.