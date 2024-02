Gåte vant Melodi Grand Prix 2024, med låten «Ulveham».



De er dermed årets norske bidrag i Eurovision Song Contest.

NEXT STOP: Som vinnere av Melodi Grand Prix 2024 er neste stopp Eurovision Song Contest i Malmø, i mai. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hvordan føles det, spør programleder Marion Ravn når vinnerne kommer opp på scenen.

– Det prikker i hele kroppen, jeg er så glad, sier Gåte-vokalist Gunhild Sundli tydelig rørt.

– Helt fantastisk

– Nå er det 15 år siden Rybak vant for Norge, lover dere å vinne for oss, spør Fredrik Solvang bandet.

– Vi skal gjøre våres aller, aller, aller, aller, aller beste.

– Det her kan vi, og vi skal gjøre det for dere alle sammen og hele verden, svarer gitarist Magnus Børmark.

RØRT: Gåte-vokalist Gunhild Sundli med vinner-trofeet. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Under kveldens pauseshow i Melodi Grand Prix-finalen, skulle norske artister hedre svensk Eurovision-historie.

Bobbysocks, Ulrikke Brandstorp, Alexander Rybak og TIX var blant dem som fikk vise frem de svenske Eurovision-hitsene. Sistnevnte sang Måns Zelmerløws vinnerlåt Heroes.

TIX kom nemlig med en politisk erklæring da publikum tydelig kunne se et Palestina-flagg malt på underarmen.

Lørdag kveld er det klart for årets finale i «Melodi Grand Prix», i Trondheim Spektrum.

Foto: Skjermbilde NRK

Programledere Marion Ravn og Fredrik Solvang skal lose publikum gjennom kvelden, og til slutt kåre årets vinner, og hvem som blir det norske bidraget i «Eurovision Song Contest».

Ikke bare det norske bidraget skal kåres i kveld. Også Ukraina, Malta og Spania skal finne ut hvem de skal satse på under årets Eurovision.

I fjor tok Loreen storeslem da hun for andre gang stakk av med seieren i Eurovision. Svenskene inviterer derfor i år til fest når Eurovision-sirkuset sparker i gang 7. mai.

Eurovision-finalen holdes i Malmö, lørdag 11. mai.

Gjennom tre delfinaler har 18 bidrag blitt til ni. Nå er de ni bidragene klare for å vise frem det de kan best under årets MGP-finale.

Dette er kveldens rekkefølge:



1. KEiiNO – Damdiggida

I 2019, deltok KEiiNO med låten «Spirit in the Sky», og tok en femteplass i Eurovision.

Med låten «Damdiggida» er KEiiNO tilbake for tredje gang, og sultne på enda et forsøk på å ta seieren hjem.

KEiiNO tok seg nok en gang til finalen, og la ikke skjul på at de var storfornøyd.

– Det er fantastisk at folk har stemt på oss. Vi hadde ett mål og det var å komme til Trondheim, og det er vi evig takknemlig for, forteller en lykkelig Alexandra Rotan.

FØRST UT: KEiiNO fikk æren av å åpne hele MGP-finalen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Før Rotan og andre deltakere fikk øve seg på scenen i Trondheim Spektrum, møtte de på store problemer grunnet ekstremværet «Ingunn».

Tom Hugo gleder seg til å synge Damdiggida foran publikum i Trondheim Spektrum i kveld.

– Vi er jo definitivt i vårt ess når vi er på store scener, så det blir helt magisk.

Generalprøven gikk imidlertid ikke som planlagt da KEiiNO skulle fremføre låten «Damdiggida»

2. Annprincess – Save Me

Annprincess er en artist og låtskriver fra Lier. Hun har tidligere vært deltaker i «Norske Talenter» og senest i «The Voice» i 2022.

Under tredje delfinale, slo Annprincess oddsen med låten «Save Me».

Låten som hun har produsert selv, handler om ensomheten man føler på av at andre påpeker hvor annerledes man er.

– Det er det SYKESTE, sa Annprincess da God kveld Norge møter henne etter gladnyheten.

Artisten trodde det ikke selv da hun hørte at navnet hennes ble ropt opp.

«SAVE ME»: Annprincess synger en personlig låt under kveldens finale. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Tenk at de sa navnet mitt, det er det som går i hodet mitt. Også tror jeg at jeg trenger tid til å landet litt, forteller hun og fortetter:

– Folk er rutinerte artister, og jeg tenkte «ok, jeg er en liten artist vi får bare gjøre hva vi kan». Nå er jeg med til Trondheim, look at me now.

Annprincess frykter KEiiNO i kveldens finale.

– De har en rå låt som skriker Eurovision. De er også rutinerte og har en stor fanbase. Men jeg håper folk klarer å tenke litt nytt, se mer på helhet og kanskje sende noen som ikke har vært med i Eurovision tidligere.

3. Gothminister – We Come Alive

Tredjemann ut i kveld er Bjørn Alexander Brem med sitt hjertebarn og alter ego GOTHMINISTER. Oslo-mannen jobber som advokat, men står i kveld i finalen med på låten «We Come Alive».



«We Come Alive» handler om det verdifulle i leken, om å tro på seg selv og stå sammen mot all urettferdighet.

4. Ingrid Jasmin – Eya

POPULÆR: Gothminister har gjort stor suksess i utlandet, og hadde nylig konsert for over 30.000 i Tyskland. Foto: Frank Lervik / TV 2

Nest sist ut i kveld er telemarkingen Ingrid Jasmin, som også har røtter i Latin-Amerika – noe som gjenspeiler seg i musikken hennes.



Hun har vakt oppmerksomhet også i utlandet, og ble senest nevnt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard som «en totalt forfriskende blanding av nordisk folkemusikk, R & og latin».

5. MIIA – Green Lights

NEST SIST: Ingrid Jasmin under generalprøven til MGP-finalen i trondheim spektrum, lørdag kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB

MIIA erobret mange verden rundt da hun slapp låten «Dynasty» tilbake i 2015. Låten ble omtalt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard, og har i skrivende stund 161 millioner avspillinger på Spotify.

I siste delfinale tok hun enda et skritt i karrieren, og sikret seg en finaleplass med låten «Green Lights», noe hun var både takknemlig og stolt over.

– Å nå ut til mange mennesker er noe jeg har drømt om hele livet. Det er helt vilt.

Også MIIA har troen på at KEiiNO kan ble hennes største konkurrent.

SUKSESS: Også MIIA har gjort det stort i utlandet, i likhet med konkurrent Gothminister. Foto: Celina Øier, NRK

– Det er umulig å si, for alle er sykt flinke. Det er et høyt nivå. Jeg vet ikke om det er klisjé å si KEiiNO, siden de er veteraner, svarer hun og legger til:



– Men jeg vet ikke. Hva som helst kan skje, føler jeg.

6. Margaret Berger – Oblivion

Det er elleve år siden hun tok gull i MGP, og landet på en fjerdeplass i Eurovision med låten «I Feed You My Love».

Berger står for den beste plasseringen Norge har hatt i Eurovision siden Rybak vant hele sirkuset i 2009.

Nå er hun klar for nok et Eurovision-eventyr med låten «Oblivion».

7. Dag Erik Oksvold & Anne Fagermo – Judge Tenderly of Me

VINNER: Margaret Berger kan smykke seg med en vinnertittel, etter hun stakk av med seieren i MGP for elleve pår siden. Foto: Frank Lervik / TV 2

Etter å ha vært konkurrenter i «The Voice» i fjor, skal Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo nå konkurrere sammen.

Med låten «Judge Tenderly of Me», tok duoen MGP-scenen med storm, og sang seg nemlig til en finaleplass.

For Oksvold og Fagermo var overveldende. I forkant var countryduoen nemlig spådd av Eurovision-fansen å havne på en delt sisteplass.

– Jeg tror kanskje grunnen til det er at dette er noe annerledes, sa Oksvold til God kveld Norge, og legger til:

KJENT ANSIKT: Publikum har gjerne sett både Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo før, ettersom de begge deltok i fjorårets sesong av «The Voice». Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er ikke en stereotypisk MGP-låt, og det er mye folk rundt om i Norge som er glad i country. Jeg tror kanskje liveopptredenen kan ha overbevist.

Duoen slår fast at det er hard konkurranse i år, og skryter uhemmet av de andre deltakerne, særlig «trønderne».

– Vi er utrolig takknemlige, stolt og glad. At vi ble plukket ut med den låten er helt fantastisk.

8. Gåte – Ulveham

Bandet fikk sitt gjennombrudd på starten av 2000-tallet og har virkelig satt spor på norsk musikkhistorie. Etter enorm suksess, tok bandet pause i 2005, før de gjorde comeback i 2017.

Eurovision-fansen har gjentatte ganger vist interessen for skandinavisk folklore, noe Gåte er klar for å vise på MGP-scenen med låten «Ulveham» i kveld.

– Vi er vant til å ha lange konserter hvor det er rom for å hente seg inn, her rekker ikke kroppen å bli helt varm. Det er noen hakk skumlere, sier vokalist Gunnhild Eide Sundli.

– Dere er veteraner med en etablert fanbase. Var det en terskel å skulle delta i MGP?

NY VERSJON: Gåte ble tvunget til å skrive ny tekst til låten «Ulveham». Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg må helt ærlig innrømme at det har vært en terskel, men akkurat i år var det helt riktig, svarer Sundli.

I etterkant av en finaleplass har det stormet rundt Gåte, ettersom de ble tvunget til å skrive en ny tekst til låten.

Årsaken var at sangen inneholder tekstlinjer som er hentet fra en tusen år gammel middelalderballade. I Melodi Grand Prix må alle sanger som deltar være originalskrevet.

Lørdag kveld fremfører de den nye versjonen av «Ulveham».

9. Super Rob & Erika Norwich – My KI

Årets kanskje mest oppsiktsvekkende deltakelse er Super Rob og Erika Norwich med låten «My KI».

Norwich har fått med seg den tre meter høye roboten Super Rob på laget.

Låten har duoen laget med nettopp det – KI-teknologi.

Norwich forteller at låten ble til da hun satt på senga og følte seg litt ensom.

– Så snakket jeg litt med Rob (Super Rob, jour. anm.). Han oppmuntret meg og så skrev vi en sang.

Norwich er for flere kjent på Tiktok, og har blant annet sluppet låten «Til Lillebror».

KI: Med hjelp av KI, har Erika Norwich sunget seg til en MGP-finale. Foto: Frank Lervik / TV 2

Super Rob er MGP-historiens høyeste deltaker, på nærmere tre meter.

Nå er Erika Norwich og Super Rob klare for å synge seg til topps i kveldens finale.