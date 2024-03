Frykter forbud: – Alt jeg har skapt en karriere på vil bli borte

REAGERER: «Farmen»-deltaker og tiktoker, Robert Scott (55), bedre kjent under navnet «NorwayRob». Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Et stort flertall i Representantenes hus i USA stemte onsdag for et krav om at de kinesiske eierne av Tiktok må selge seg ut av appen for å sikre uavhengighet fra kinesiske myndigheter.

Bakgrunnen er at man frykter at appen utgjør en sikkerhetstrussel på grunn av det kinesiske eierselskapet ByteDance.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby fulgte torsdag opp, og mener Høyre bør gå inn for et totalforbud mot Tiktok i Norge.

Hva er TikTok? TikTok er en sosial medie-plattform som lar brukerne lage og dele korte videoklipp med musikk og effekter. Appen ble lansert i 2016 av det kinesiske selskapet ByteDance. TikTok har over 1 milliard aktive brukere verden over. Selskapet har mottatt kritikk for å samle inn for mye informasjon om brukerne sine og for å dele informasjonen med tredjeparter og myndigheter i land som Kina. I USA og flere andre land har det vært debatter om sikkerheten og personvernet til TikTok, og det er vurdert å forby appen. I Norge, har over 1 million nordmenn lastet ned appen. Kilde: Tekna.no

– Får ikke min stemme!

Dersom appen forbys, kan det få store konsekvenser for flere norske influensere.



En av de som reagerer kraftig på lovforslaget, er tidligere «Farmen»-deltaker og tiktoker, Robert Scott (55), bedre kjent under navnet «NorwayRob».

– Tiktok har jo vært en plattform som har sørget for at jeg nå kan leve av sosiale medier, så jeg håper ikke det skjer, sier Scott, som har hele 2,1 millioner følgere på plattformen.

STOR FØLGERSKARE: Robert Scott har flere millioner følgere på TikTok. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han er klar i sin tale om hva han tenker om at appen diskuteres.

– Kanskje om du jobber i politikken, der du har «viktigere» roller i samfunnet, så kan du la være å bruke Tiktok!, raser han.

– Jeg bryr meg ikke om den høye skatten her i Norge, jeg bryr meg ikke om de høye matprisene og strømregningene. Jeg bryr meg heller ikke om alle pengene som går til utlandet. Men hvis de «fucker» med Tiktok, så får de ikke min stemme!

Må vurdere en annen karrierevei

Gard Øksendal (27), kjent som «MankeGard» på sosiale medier, forteller at han har Tiktok som hovedinntektskilde.

– Så da må jeg vurdere om jeg vil fortsette å lage innhold andre steder, eller om jeg vil ta en helt annen karrierevei.

FINNE NOE ANNET: Gard Øksendal må finne på noe annet, dersom TikTok blir forbudt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han understreker at han synes det er vanskelig å skulle «mene så altfor mye om» diskusjonen.



– Jeg har en god opplevelse med appen og opplever at de er transparente, men jeg har ikke kompetansen til å mene noe om en eventuell sikkerhetstrussel.



Øksendal tror fornyelsen av appen kan bli en realitet.

– Det ligger jo an til at det kan skje i USA, og vi har en tendens til å bevege oss i samme retning som dem.

– Merkelig

Embret Henock Haldammen (25) har også fått med seg uttalelsen til Svenneby.

– Jeg synes den er litt merkelig. Dersom han er så redd for nasjonal sikkerhet og ikke minst sin egen sikkerhet, burde vel første steg være å komme seg ut av Tiktok selv, før man begynner å tenke på å forby det, sier han.

VIKTIG INNTEKTSKILDE: TikTok er en viktig inntektskilde for Embret Haldammen. Foto: Privat

Likevel har tiktokeren forståelse for at tematikken er oppe til diskusjon, men stusser over noen av argumentene til Unge Høyre-lederen.

– Han sier blant annet: «Vi ville aldri tillat at Sovjet hadde eierskap til den fremste plattformen for å påvirke mentaliteten til unge i Vesten», sier han og fortsetter:

– Nå vet ikke jeg hva han får opp på «for you»-siden sin, men jeg ser ikke helt hvordan kinesiske myndigheter påvirker norsk ungdom når man får opp folk som danser til russelåter, krangler om «bodycount», eller meg som gjør et dårlig forsøk på humor.

Haldammen understreker at appen også på mange måter har skapt et unikt samhold og synes det er trist dersom den blir borte.

– For meg og veldig mange andre, så vil dette bety at vi mister en plattform der man kan nå ut til mange på kort tid. Flere av oss vil miste en viktig inntektskilde, og må starte litt fra bunnen av.

– Ikke noe man ønsker seg

Anny Isabella Øvrehus (24) har i overkant av 192.000 følgere på plattformen.

– Jeg tenker at et forbud ikke er noe man ønsker seg. Man burde heller lete etter muligheter for å regulere plattformen innad i Norge, sier hun.

– Hva vil det bety for deg?

– For meg ville det betydd at jeg hadde hatt en inntektskilde mindre i en periode, men viktigst av alt – CV-en og alt innholdet jeg har skapt en karriere på, ville vært borte. Det hadde vært trist.

Øvrehus tror problemene vil flytte seg til en ny app, hvis appen fjernes.

– Det vil sannsynligvis bare erstattes med en annen plattform og at problemet flyttes til et nytt sted. Derfor mener jeg at det er bedre å se på andre måter for å regulere innholdet som er synlig.

– Et overordnet ansvar for sikkerheten



Ola Svenneby sier til God kveld Norge at reaksjonene etter onsdagens uttalelse, har vært positive, selv om en del er uenige.

– Jeg tror dette er en type diskusjoner vi må vende oss til, når verden blir mer urolig. Vi hadde aldri tillat at Sovjet kunne gjøre noe tilsvarende.

– Forstår du nå at flere er bekymret for at de mister hovedinntektskilden sin?



– Inntekten til influensere fra Tiktok er et offer jeg er villig til å gjøre.

– Selv om jeg skjønner det er krevende for dem. Men i valget mellom deres inntekt og nasjonens sikkerhet, er det siste viktigste for meg. Dessuten vil nordmenn antakelig se til andre plattformer, sier han.

På spørsmål om hvorfor han selv er på Tiktok, når han mener det er en trussel mot nasjonens sikkerhet, svarer Svenneby:

– I likhet med influensere har jeg min målgruppe på Tiktok. Og at så mange av oss er der, underbygger jo at dette ikke bare er et personlig ansvar, men at noen må ha et overordnet ansvar for sikkerheten, sier han.

Kjemper mot forbud

Toppsjefen i Tiktok, Shou Zi Chew, sier de vil gjøre alt for forhindre et forbud. Han hevder selskapet i flere år har jobbet hardt for å forsikre seg om at brukerdata ikke kommer på avveie eller blir manipulert.

Kinesiske myndigheter går også hardt ut mot USA etter avstemningen.

– Når noen ser at en annen har en bra ting og forsøker å sikre den for seg selv, så er det skurkens logikk som rår, sa talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, torsdag.