Frokost-trenden tar av: – Voldsom respons

Det er ikke første gang det har skjedd.

Funkygine sitt grovbrød, Oskar Westerlin sine sjokoladeboller og Logan Paul sin energidrikk Prime.



Nå har ny «trend» gått viralt og nådd matbutikkens frysedisk.

– Et eksempel på forbrukermakt, sier medieforsker.

«Raadsquads»

Nå er det nemlig Libabrød som er på «alles» lepper, eller tallerkener.

Influenser Isabel Raad (29) har den siste tiden delt hyppig sin frokost, som moren hennes, Ahlam Khalil, bedre kjent som mamma-Raad og pimpen, lager til henne.

«Pimpens frokost» som den så fint heter, består av ost, skinke, eggerøre, krydder og Libabrød. Den har latt seg inspirere blant følgerne hennes, også kalt «Raadsquad»:

FROKOST: Flere av Isabel Raad sine følgere, deler at de lar seg inspirere av «pimpens frokost». Foto: Skjermdump / Snapchat / Instagram @madogmad

Nå har frokost-ideen nådd Rema 1000 sin frysedisk:

«Til alle Raadsquads (Dere som vet, vet). Vi har frysedisken buldrende full av Pimpen’s brød. Hele familien vil ha Pimpens frokost i helgen – og den er jo her snart».



Slik innleder Rema 1000 Sartorparken på sin Facebook-side med følgende video:

God kveld Norge har tatt kontakt med mannen bak plakaten, Rema-Rune. Les hvordan han fikk denne ideen, lenger ned i saken.

Markedsføringen av «Pimpens frokost» har ikke gått influenseren hus forbi. Til tross for at 29-åringen nå bor i Dubai, har hun fått med seg stuntet til Rema-Rune:

– Kreativt og morsomt påfunn

God kveld Norge tar kontakt med Pia Mellbye, salg- og markedsdirektør i Rema 1000. Hun kan fortelle at dette ikke er en markedskampanje for Rema 1000 sentralt:

– Dette er et kreativt og morsomt påfunn fra en av våre dyktige kjøpmenn. Vi heier alltid på kreative måter å inspirere våre kunder på.

Vi spør Mellbye om Rema 1000 likevel har bemerket seg en økning av salg på Libabrød.

– Vi har merket en økt etterspørsel hos kundene våre på dette brødet, så vi har derfor bestilt opp brødet i flere regioner.

– Etterspørselen kom spesielt i høst, så vi vet ikke om det har en direkte kobling til omtalen av Isabel Raad sin mor i sosiale medier, men uansett gøy å se at brødet har blitt en «hit», avslutter Mellbye.

Også kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, skriver i en epost til God kveld Norge at de har merket økt etterspørsel av Libabrød:

«Jeg kan bekrefte at vi tok Libabrød inn i våre butikker fra februar i år. Foreløpig har vi ikke gode nok tall til å si så mye om utvikling, men vi merker økt etterspørsel».

God kveld Norge har etterspurt tall fra butikkjedene, som foreløpig ikke er tilgjengelig.

– Voldsom respons

God kveld Norge tar en prat med mannen bak «Rema-Rune», kjøpmann Rune Vindenes.



Han avslører hvordan ideen ble til:

– Jeg har en kone som også jobber her. Det var hennes idé at nå når vi hadde fått dette brødet her, og det er blest om det, så måtte vi lage et innlegg med tanke på det berømte pimpen-brødet.

– Så da gjorde jeg som jeg fikk beskjed om, legger han til.

BJUDAR PÅ: Rune Vindenes sparer ikke på kruttet på i videoen på Facebook. Foto: Skjermdump / Facebook @Rema Rune

– Hvordan har responsen vært?

– Voldsom respons og helt fantastisk. Det var jo ekstra gøy selvfølgelig at hovedpersonen selv delte dette på sin story, forteller han stolt.

– Det har jo vært en liten følelse av å være kjendis for en uke, legger han til.

STOR PLAKAT: Denne plakaten smalt Rema-Rune opp i butikken. Foto: Skjermdump / Snapchat

Selv innrømmer kjøpmannen at påfunnet i aller høyeste grad gjøres for kundene:

– Vi gjør jo først og fremst dette for våre egne kunder. Vi skal følge litt med hva folk snakker om i hverdagen. Følge sesongen, hvis folk snakker om påske, ja så må vi tilpasse butikken etter påske, sier han og fortsetter:

– Og hvis det er trender, så prøver vi å være innovative og få det med oss fra starten. Det er en kjøpmanns privilegium at han kan være litt lokal. KOLF, som vi kaller det – kunnskap om lokale forhold.

– Forbrukermakt



Vilde Schanke Sundet, medieforsker ved OsloMet, sier til God kveld Norge at dette er klassisk forbrukermakt-resultat.

– Influensere har både forbrukermakt og symbolsk makt, og dette er et eksempel på det første, sier hun og legger til:

– I utgangspunktet er det sånn at jo større profil, jo mer makt, men – tillit, interesse og omdømme spiller også en rolle her. Kort sagt stoler vi mer på de vi føler at vi kjenner og når de sier noe som oppleves som autentisk og «ekte».

FORSKER: Førsteamanuensis Vilde Schanke Sundet forsker på medier og medieprofiler. Foto: Jonas Been Henriksen

Medieforskeren kan videre opplyse om at dette er et fenomen vi kjenner godt fra andre influensere, og viser til Funkygine sitt grovbrød, Oskar Westerlin sine sjokoladeboller eller Logan Paul sin energidrikk Prime.



– Økonomisk (og juridisk) er det et skille mellom innhold influensere får betalt for å promotere og markedsføre (jf. kommersielle samarbeid), og det de snakker om mer tilfeldig fordi det inngår i hverdagslivet deres.

– Men for publikum er det ikke sikkert dette skillet alltid er så tydelig, avslutter hun.

God kveld Norge har tatt kontakt med Isabel Raad og Ahlam Khalil for en kommentar, men de har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.