Friends-stjernene preget etter dødsfallet – dette gjør de nå

«FRIENDS»: Den populære TV-serien «Friends» ble spilt inn over ti år. Her er skuespillerne Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc og Lisa Kudrow. Foto: Alamy

«Friends»-stjernen Matthew Perry døde lørdag tragisk, bare 54 år gammel. Han ble funnet død i sitt eget boblebad i Los Angeles lørdag 28. oktober.



Perry ble kjent over natten etter sin rolle som Chandler Bing i den ikoniske serien «Friends».



Den banebrytende 90-tallsserien ble en kjempehit over hele verden da den ble sendt mellom 1994 og 2004,

Flere sørger nå over tapet av «Friends»-stjernen. Som en hyllest til Perrys prestasjon i serien, ser God kveld Norge på hva resten av «Friends»-stjernene holder på med nå.

Jennifer Aniston kjent som «Rachel Green»

Jennifer Aniston (54) spilte den forgudede karakteren Rachel Green, som utviklet en turbulent romanse med karakteren Ross.

SJARMØR: Jeniffer Aniston sjarmerte mange med sitt blendende smil. Foto: Kevork Djansezian

Anistons karriere skøyt enda mer i været da siste episode av «Friends» ble avsluttet.

I 2008 spilte hun sammen med Owen Wilson i «Marley and Me», og samlet inn hele åtte millioner dollar, som tilsvarer rett under 90 millioner norske kroner.

POPULÆR FILM: Jennifer Aniston og Owen Wilson på premieren av filmen «Marley & Me». Foto: Mario Anzuoni

Siden da har Aniston spilt i flere store filmer, blant annet komedien «We're The Millers», «The Break-Up», «Just Go with It» og «Horrible Bosses».

I 2019 våget 54-åringen seg inn i TV-produksjon igjen med «The Morning Show», som hun fremdeles er aktuell med.

Aniston er ikke nå bare en av Hollywoods mest suksessrike skuespillerinner, hun har også sitt eget utvalg av veganske hårprodukter kalt LolaVie.



Aniston er i dag aktuell med TV-serien «The Morning Show» og filmen «Murder Mystery 2».

Ifølge Celebrity Net Worth utgjør formuen hennes i år 320 millioner britiske pund, som tilsvarer over fire milliarder norske kroner.

David Schwimmer kjent som «Ross Geller»



David Schwimmer (56) spilte rollen som Ross Geller, Rachels store kjærlighetsinteresse.

MORROKLUMP: David Schwimmer vant seernes hjerte som morroklumpen Ross Geller. Foto: Carlo Allergi

Siden siste episode av Friends i 2004, har Schwimmer også hatt en fruktbar karriere innen TV og film gjennom årene.

Han er blant annet kjent fra «Intelligence: A Special Agent Special», «Duane Hopwood» og «Kissing a Fool».

I 2005 fortsatte Schwimmer med å underholde et generelt yngre publikum som Melman, sjiraffen i den animerte komedien «Madagaskar».

LÅNT BORT STEMMEN: David Schwimmer er stemmen til giraffen Melman i filmen «Madakaskar» Foto: Mark Lennihan

56-åringens skildring av Robert Kardashian i «The People v. O.J. Simpson» i 2016 ble spesielt bejublet.

Schwimmer siste film «Little Death» er foreløpig under produksjon.



Schwimmers nåværende estimerte nettoformue er 120 millioner dollar, som tilsvarer rett over en milliard norske kroner.

Courteney Cox kjent som «Monica Geller»



Courteney Cox (59) strålte som Monica Geller, bestevenninnen til Rachel og lillesøsteren til Ross.

STØV PÅ HJERNEN: Courteney Cox spilte hovedrollen som den nevrotiske rengjøringsbesatte Monica Geller. Foto: Frederick M. Brown

Siden «Friends» har Cox spilt hovedrollen i «Cougar Town» fra 2009 til 2015, og regisserte selv en håndfull av seriens episoder.



Cox ble også svært kjent etter rollen som Gale Weathers i «Scream»-filmene, samt sin rolle i «Get Well Soon» og «The Opposite Sex and How to Live with Them».

Hun har nylig gjenopplivet rollen som vær-reporter Gale i den nyeste «Scream 6»-filmen som kom tidligere i år.



Cox er også aktuell med TV-serien «Shining Vale».



Courteney Cox har en anslått nettoverdi til 150 millioner dollar, som tilsvarer en og en halv milliard norske kroner.

Matt LeBlanc kjent som «Joey Tribbiani»



Matt LeBlanc (65) ble kjent som «pikenes Jens» Joey Tribbiani og ble raskt elsket av fansen for sin sjarm og tidløse åpningsreplikk «How you doin»? gjennom hele showet.



Etter «Friends» var ferdig, fortsatte 65-åringen sin skuespillkarriere, men gikk også inn i både produksjon og annet TV-arbeid.

Han ble blant annet kjent fra «Joey» (spin-off serien etter «Friends»), «Charlie’s Angels», «Top Gear», «Lost in space» og «Man with a plan».

Han spilte også hovedrollen i Showtime-komedien «Episodes», som gikk fra 2011 til 2017 og fikk for det en Golden Globe i 2012.



STORSJARMØR: Matt LeBlanc spilte storsjarmøren Joey Tribbiani i «Friends». Foto: NTB

Matt LeBlanc er per dags dato ikke aktuell med verken film eller serie.



LeBlanc har i dag en nettoverdi på 85 millioner dollar, som tilsvarer rett under en milliard norske kroner.



Lisa Kudrow kjent som «Phoebe Buffay»



Lisa Kudrow (60) spilte hovedrollen som den eksentriske Phoebe Buffay og ble ikonisk for en av hennes mange useriøse sanger - Smelly Cat.

BLE GIFT: Lisa Kudrow gikk gjennom en rekke dødsdømte forhold som Phoebe Buffay gjennom serien, men avsluttet showet som gift med Mike Hannigan, spilt av Paul Rudd. Foto: Kevin Winter

Siden «Friends» har Kudrow dukket opp i en rekke TV-serier, som «Web Therapy» og «Space Force».

Mest kjent er hun fra filmene «P.S. I Love You», «The Girl on the Train» og «Better Nate Than Ever».



I dag er Kudrow aktuell med filmen «The Parenting», TV-serien «Time Bandits» og filmen « Bright Futures». Alle tre er fremdeles under produksjon.

Lisa Kudrow nettoformue antas i dag å være rundt 130 millioner dollar, som tilsvarer rett under en og en halv milliard norske kroner.