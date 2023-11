«Friends»-stjernene hyller Matthew Perry: – Takk for de ti beste årene

Skuespillerne har tatt til sosiale medier for å hylle Matthew Perry.

Tirsdag denne uken gikk Courteney Cox (59) og Matt LeBlanc (56) ut på sine sosiale medier for å hylle sin avdøde venn og «Friends»-kollega Matthew Perry.

Onsdag kveld, kort tid etter at Jennifer Aniston (54) og David Schwimmer (57) også tok til Instagram for å dele sorgen over skuespilleren, kommer Lisa Kudrow (60) med en uttalelse.

– Takk for de ti beste årene en person kan få, skriver Kudrow som spiller Phoebe Buffay i serien.

Hun takker også sin tidligere kollega og venn for at han fikk henne til å le så mye at musklene hennes ble vonde, og tårene rant ned ansiktet hennes hver dag.

Aniston uttrykker også sin sorg over tapet Perry.



– Oh boy, dette har skåret dypt. Å si farvel til vår Matty har vært en sinnssyk bølge av følelser ulikt noe jeg har opplevd før, skriver Aniston.



Videre skriver skuespillerinnen, som spilte Rachel Karen Green i «Friends», at de var som en familie etter serien.

– Vi elsket ham dypt. Han var en del av vårt DNA. Det var alltid oss seks. Jeg elsker deg så mye, og jeg vet at du nå er helt i fred og fri for enhver smerte. Jeg snakker med deg hver dag … noen ganger kan jeg nesten høre deg si «kunne du vært noe galere?», skriver hun.

– Hvil, lillebror. Du gjorde alltid dagen min, avslutter Aniston.



GODE VENNER: David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox og Matt LeBlanc ble alle gode venner gjennom «Friends»-suksessen. Foto: Mike Blake

– Får meg til å smile og sørge samtidig

Schwimmer, som spilte Ross Geller i serien, har delt et bilde sammen med Perry.

– Bildet er fra et av mine favorittøyeblikk sammen med deg. Nå får det meg til å smile og sørge samtidig.



Han er kledd i blått og den avdøde skuespilleren i hvitt.

– Jeg ser deg for meg der oppe, i den samme hvite dressen, med hendene i lommene mens du ser deg rundt og sier: «Could there BE anymore clouds?», skriver Schwimmer.



Formuleringen er basert på Perrys karakter Chandler Bings faste punchline i serien.

«Takk for ti utrolige år»

Videre hyller Schwimmer Perry, og takker ham for «ti utrolige år med latter og kreativitet» på settet i serien.

– Jeg vil aldri glemme din upåklagelige komiske timing og utførelse. Du kunne ta en helt streit replikk og bøye den etter din vilje, slik at det ble noe originalt og uforventet morsomt. Det er fortsatt forbløffende.

– Og du hadde omsorg. Det var du sjenerøs med, og delte den med oss, så seks mennesker kunne bli til en familie.