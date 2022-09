Fratas titlene: – En ydmykelse

I dag ble det klart at ingen av prins Joachim av Danmark sine barn vil ha titler fra 1.januar 2023. Det melder danske B.T.

Det betyr at barna Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) og Athena (10) ikke lenger vil kunne kalle seg prinser og prinsesse.

Prins Joachim og hans familie er rystet over avgjørelsen.

– Vi er alle uforstående over beslutningen. Vi er triste og i sjokk. Det her kommer som et lyn fra klar himmel. Barna føler seg utstøtt. De kan ikke forstå hvorfor deres identitet tas fra dem, sier grevinne Alexandra til den danske avisen. De nye titlene blir grever og grevinne av Monpezat.

En «naturlig forlengelse»

I pressemeldingen fra kongefamilien står det skrevet at titlene vil bli fjernet som en «naturlig forlengelse» av beslutningen om at prins Christian er det eneste kongebarnet som får anpanasje i fremtiden.

Det er dronning Margrethe som står bak beslutningen. Avgjørelsen skal være i tråd med lignende tilpasninger i andre kongehus.

TOK BESLUTNINGEN: Dronning Margrethe tok beslutningen om at barna ikke lenger skal ha prins- og prinsessetitler. Foto: Javad Parsa/NTB

– Hennes Majestet Dronningen ønsker med denne beslutningen å skape rammene for at de fire barnebarna i større grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av de spesielle hensyn og forpliktelser som en formell tilknytning til Kongehuset som institusjon innebærer, står det skrevet i pressemeldingen.

Senere samme kveld, møtte dronningen pressen på Nasjonalmuseet.

– Dette er noe jeg har vurdert en god stund, og jeg tror det er bra for dem, fortalte hun til B.T.

På spørsmål om hvordan hun reagerte på familiens reaksjon, svarte hun at hun ikke hadde sett kunngjøringen fra barna selv.

– En ydmykelse

Avgjørelsen har skapt flere reaksjoner.

– Dronningens beslutning om å frata prins Joachims barn deres kongelige titler prinser og prinsesser er vanskelig å vurdere annet enn en ydmykelse.

Slik lyder den klare beskjeden fra Berlingskes kongefamiliekommentator, Jakob Steen Olsen. Det skriver TV 2 Danmark.

Giftet seg på nytt

Prins Joachim giftet seg med prinsesse Alexandra (Alexandra Manley) i 1995. Sammen fikk de barna, Nikolai William Alexander Frederik og Felix Henrik Valdemar Christian. Paret ble skilt i 2005.

FIKK TO SØNNER SAMMEN: Prins Joachim og grevinne Alexandra med sønnene, prins Felix og prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Etter skilsmissen mistet Alexandra tilhørigheten til kongehuset og har nå tittelen grevinne av Fredriksborg.

Tre år senere giftet prinsen seg på nytt, med prinsesse Marie (Marie Cavalier). Sammen har de fått barna, Henrik Carl Joachim Alain og Athena Marguerite Françoise Marie.