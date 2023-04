Frank Ocean-fans misfornøyde etter Coachella-opptreden

Etter mer enn seks år uten konserter, opptrådte Frank Ocean (35) for første gang på musikkfestivalen Coachella natt til mandag norsk tid.

Oceans opptreden var etterlengtet blant fansen, men i etterkant virker det som om publikum er misfornøyde.

Rolling Stone omtaler showet som både «emosjonelt» og «forvirrende».

Ifølge magasinet ventet publikum i over én time på at Ocean skulle dukke opp, og mange fryktet at han kanskje uteble, da han har avlyst en rekke opptredener tidligere.

Videre skriver de at han omsider dukket opp, men at 35-åringen valgte å sitte med ryggen delvis vendt mot publikum og at scenen var dekket av en massiv skjerm. Fansen skal angivelig kun ha fått et glimt av artisten gjennom ulike kameravinkler på skjermen.

Hyllet sin avdøde lillebror

Det skal ha vært lange, stille pauser mellom flere av sangene, der Ocean knapt sa noe og holdt interaksjonen med publikum til et minimum.

Første gang han snakket, ga han en tvetydig oppdatering på sitt nye album:

«Jeg vil snakke om hvorfor jeg er her fordi det ikke er på grunn av et nytt album... Ikke at det ikke er et nytt album», skriver Rolling Stone.

Etter hvert åpnet han seg mer, og delte et emosjonelt minne om festivalen, som han først opptrådte på for 11 år siden.

HYLLET AVDØD BROR: Frank Ocean brukte opptredenen på Coachella på å hylle sin avdøde lillebror. Foto: ANGELA WEISS

Minnet handlet om hans avdøde lillebror, Ryan Breaux, som døde i en bilulykke i 2020.

«Broren min og jeg dro mye på denne festivalen. Jeg føler at jeg ble tvunget av ham noen ganger, fordi jeg ikke ønsket å pådra meg en luftveisinfeksjon... Jeg kom alltid hit, og et av mine beste minner er å se Rae Sremmurd sammen med broren min. Jeg vet at Ryan ville vært så begeistret for å være her sammen med oss alle. Jeg vil si takk for støtten, årene og kjærligheten hele denne tiden. Nå skal jeg gå tilbake til sangene», skal han ha sagt fra scenen.

Senere ga han showet videre til DJ Crystall Mess som fremførte et EDM-drevet mellomspill basert på flere av sangene hans. Ocean tok så mikrofonen og delte hvorfor han ønsket å inkludere DJ Crystall Mess:

«Dette er jævla kaotisk, men så gøy. Når jeg ser tilbake, føler jeg at i 2020, da jeg akkurat hadde begynt å arrangere fester på små klubber i New York før alt gikk nedover, hadde jeg det bra med å høre på ny musikk, med DJ-er som kommer inn på låtene deres. Det er bra at det ikke alltid handler om meg, så jeg ønsket å ta med litt av det», forklarte han til publikum.

Kort tid senere, mens han fremførte en coverlåt, kunngjorde Ocean at det gikk mot slutten.

«Folkens, jeg blir fortalt at det er portforbud, så det er slutten på showet», sa han før sceneskjermen ble svart. Ifølge Rolling Stone ropte fansen etter en sang til, men Ocean kuttet forestillingen brått og forlot scenen uten å returnere.

Vil ha pengene tilbake

I etterkant av konserten har fansen tatt til Twitter for å uttrykke sin misnøye:

what frank ocean did yesterday was some loser ass shit — saif🏹 (@Yuhuuur) April 17, 2023

«Det Frank Ocean gjorde i går var noe taper-greier», skriver en bruker.

Expecting a Frank Ocean performance to be something better than anything he's done in the past, that's all on you! — Mark Frias (@MarkFrias) April 17, 2023

«Å forvente at en Frank Ocean-opptreden blir bedre enn noe av det han har gjort tidligere, er deres egen feil!», skriver en annen.

i don’t think i can forgive frank ocean he needs to pay me back what i spent to be there — mads (@mmilly444) April 17, 2023

En tredje bruker skriver:

«Jeg tror ikke jeg kan tilgi Frank Ocean. Han må betale meg tilbake de pengene jeg brukte på å være der».

Også flere utenlandske medier har omtalt Coachella-opptredenen. The Guardian beskriver den som «en berg-og-dalbane som endte i skuffelse», mens Insider omtaler skuffelsen blant fansen.