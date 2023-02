Frafaller deler av siktelsen mot Alec Baldwin

SIKTET FOR UAKTSOMT DRAP: Alec Baldwin er fremdeles siktet for uaktsomt drap, men risikerer ikke lenger den lengste fengselsstraffen. Foto: - / AFP / NTB

I oktober 2021 ble filmfotograf Halyna Hutchins truffet av et skudd som medførte døden på sett under filmingen av «Rust».

Skuespilleren Alec Baldwin ble siktet for drapet og risikerte minimum fem års fengsel for å ha brukt et våpen for å begå en forbrytelse.

Nå har statsadvokaten i Santa Fe County droppet siktelsen etter at Baldwins advokat klaget inn bruk av lovverk som ikke gjelder i denne saken.

SKUTT PÅ SETT: Filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept under innspillingen av filmen «Rust» i oktober 2021. Foto: Swen Studios

– Påtalemyndigheten har droppet bruk av våpen som et graverende lovbrudd for å unngå videre rettslige distraksjoner fra Mr. Baldwin og hans advokater, sier talsperson for statsadvokatembetet, Heather Brewer, til The New York Times.

– Begikk en grunnleggende juridisk feil

Ifølge Fox News er den maksimale fengselstiden skuespilleren nå risikerer «bare» 18 måneder.

– Aktoren begikk en grunnleggende juridisk feil ved å sikte Baldwin i henhold til en versjon av loven som ikke eksisterte på ulykkesdatoen, sto det i klagen som ble sendt inn av skuespillerens advokat.

Loven det er snakk om skal ifølge nettstedet TMZ ikke ha trådt i kraft før syv måneder etter skyteepisoden.

Baldwins advokater har derfor argumentert for at han ikke kan straffes med tilbakevirkende kraft, noe de nå har fått medhold i.

Også den våpenansvarlige på sett, Hannah Gutierrez-Reed, går nå fri fra samme siktelse.

Spådde at de kom til å droppe siktelsen

Fox News skriver at de tidligere har fått forklart av juridiske eksperter hvorfor Baldwins advokater valgte å sende inn klagen, og at det da ble spådd at den aktuelle siktelsen ville bli droppet.

– Regjeringen kan ikke vedta en lov og med tilbakevirkende kraft straffe noen under den loven, forklarte den tidligere føderale aktoren Neama Rahmani til Fox News.

– Dommeren kommer sannsynligvis til å droppe denne siktelsen, og derfor står Baldwin overfor en maksimumsstraff på 18 måneder i fengsel, antok Rahmani før nyheten kom mandag.