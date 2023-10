Fotballens moteløver: Dette er ekspertens dom

MOTERIKE: Flere av verdens fotballspillere har en sans for mote. Men hvem mener eksperten kler seg best? Fra venstre Erling Braut Haaland, Bukayo Saka og Kylian Mbappé . Foto: Instagram / Instagram / London Fashion Week / Instagram

Mandag kveld vil Paris være fylt med flere av fotballens store talenter, anledning Gullballen, eller Ballon d'Or som det heter på fransk.

De store spillerne skal kommer, blant andre nordmennene Erling Braut Haaland (23) og Martin Ødegaard (24), men også en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, Lionel Andrés Messi (36).

Gullballen er regnet som den gjeveste individuelle prisen i fotballen, og har blitt delt ut av det franske magasinet France Football siden 1956.

Alle nominerte herrer: Erling Braut Haaland (23) Martin Ødegaard (24) Lionel Messi (36) Kylian Mbappé (24) Bukayo Saka (22)

I forkant av prisutdelingen vil det også være en rød løper, hvor fotballproffene skal få lov til å skinne foran kamera.

Hva slags antrekk stjernene kommer til å gå for blir en overraskelse – men flere av verdens proffspillere er kjent for å ha en unik og spesiell stil.

De har gjennom sin fotballkarriere endret stil. Flere har inngått store kommersielle samarbeid med luksuriøse designermerker.

TV 2s moteekspert Marianne Jemtegaard, har trukket fram hvordan fotballspillerne skiller seg ut med egen stil

EKSPERT: Marianne Jemtegaard sammeligner Ballon dÓr med Oscar-utdelingen. Foto: Fraxx forlag

Jemtegaard forteller at Gullballen ikke bare er en av fotballens aller største festaftener, men også en gylden mulighet til å bekrefte, befeste eller opparbeide seg status som «nummer én».

– Som navnet på alles lepper, og dermed også som den beste markedsføringsplattformen for merker på jakt etter den nyeste, mest effektive salgsplakaten for å treffe unge over hele verden med et blinkskudd.



Jemtegaard sammenligner Gullballen med Oscar-utdelingen, hvor skuespillerne alltid stiller opp i de villeste, mest ekstravagante og overdådige antrekkene.

– På samme måte som skuespillerne som ligger i favorittsjiktet for å vinne en Oscar, så kan vi nok vente oss mest minneverdige antrekk fra de som kniver i teten blant favorittene til å vinne Ballon dÓr.

– Markedsføringsverdien er stor når du er kveldens best kledde. Men den er enorm om du skyter stang inn, og velger et antrekk som er «så feil at det er riktig».

Erling Braut Haaland (23)

En av dem som ikke har vært fremmed for å overraske på motefronten, er Manchester City-spilleren Erling Braut Haaland (23).

Etter hans debut i den engelske klubben, har Bryne-mannen vekket oppsikt i flere norske og utenlandske medier – og ikke bare gjennom hans fotballtalent.

23-åringen har fått både tyn og hyllester for hans mange silkepysjamaser fra det luksuriøse klesmerket Dolce & Gabbana.

TV 2s moteekspert, Marianne Jemtegård, hyller imidlertid Bryne-mannens klesstil.



– Her blir museflettet vikinghår fra Bryne rullet inn i leopardprintet silke på italienske superyachter. Navn som Dolce & Gabbana og Gucci kappes om å kle opp den norske fotballkjempen, og det har gjort ham til en av Gullballens ikke bare heteste vinnerkandidater, men også til kveldens kanskje mest omtalte – og omdiskuterte – stilikon.

Til tross for hans ikoniske silkepysjamaser, tviler Jemtegaard at Haaland dukker opp i nok en variant mandag kveld.

– Men at vi kommer til å snakke mye om ham etter kveldens utdeling, enten han vinner eller ei, kan jeg garantere deg. Og det forteller ikke så rent lite om hvorfor det er viktig for idrettsheltene å mestre motebransjens mangefasetterte språk, sier Jemtegaard til God kveld Norge.

Det er heller ikke til å legge skjul på at Haaland lever det gode liv. I sommer meldte nemlig Aftenbladet/E24 at angrepsspilleren hadde kjøpt seg et privatfly sammen med pappaen sin og to bedrifter i Rogaland.

Ikke bare det, men 23-åringen har også inngått flere store kommersielle samarbeid, blant annet med klokkemerket Breitling og sportsmerket Nike.

Martin Ødegaard (24)



Drammensgutten Ødegaard skiller seg ikke like mye ut i moteverden som Machester City-kompisen, Erling.

Ødegaard sa nemlig til MinMote i 2015 at han ikke brydde seg særlig om klær, og ofte fikk motehjelp av faren.

Det kan det være en god forklaring på. Ødegaards familie driver faktisk motebutikken Ødegaard mote i Drammen. Noe som gir pappa Ødegaard god koll på hva som trender for øyeblikket.

Det er kanskje derfor ikke så rart at vi til vanlig ser vi Ødegaard i Arsenal-draktene. Enten det er hjemmedrakten, eller den mye omtalte bortedrakten.

Kylian Mbappé (24)



Den franske fotballspilleren Kylian Mbappé Lottin (24) som spiller for PSG, har en stil som Jemtegaard beskriver som å blande street med luksus.

Kylian Mbappé har valgt nemlig en litt annerledes stil en Haaland.

Franskmannen har en av bransjens største avtaler med Nike, og kjører rundt i en Ferrari 488 Pista, med streetstyle joggedresser og designervesker fra luksusmerket Goyard.

FAVORITT: Kylian Mbappe iført en sort velour-dress fra Dior, på fjorårets løper. Foto: BENOIT TESSIER

Til den røde løperen mandag kveld, tror Jemtegaard at Mbappe går for en dress med moderne snitt og uvante detaljer.

– På den røde løperen velger han stort sett kun det beste hele veien. Kanskje får vi se ham i noe spesiallaget fra favoritt-samarbeidspartneren hans Dior?, sier hun til God kveld Norge

Mohamed Salah (31)

Den egyptiske fotballspilleren Mohamed Salah Ghaly (31), eller bare Mo Salah, spiller for Liverpool FC, i tillegg til Egypts herrelandslag i fotball.

KLOKKER OG FOTBALL: Mo Salah er dypt opptatt av både klokker og fotball. Foto: JUSTIN TALLIS

Salah er kanskje en av spillerne med mest imponerende klokkesamlinger.

Samlingen består blant annet av klokken Hublot Big Bang Unico Sapphire til hele 849.240 norske kroner.

Salah er heller ikke bare kjent for sine eksklusive klokker, men blir ofte sett i luksusmerket Gucci fra topp til tå.

Se Gucci og herremagasinet GQs klipp med Salah i front, ikledd flere antrekk signert luksusmerket.

Lionel Messi (36)

Den argentinske fotballspilleren Lionel Andrés Messi (36), blir beskrevet som tidenes beste fotballspiller, og tar mye mulig med seg hjem Gullballen-trofeet, nok en gang.

Messi har tidligere vunnet prisen sju ganger.

På den røde løperen til utdelingen i 2021, dukket han opp sammen med konen Antonella Roccuzzo, og deres tre sønner.

Messi og sønnene var ikledd samme svarte og glitrende dressen, noe som med andre ord gikk viralt etter utdelingen.

FAMILIEKJÆR: På løperen til Gullballen i 2021, dukket Messi og hans tre sønner opp i samme dress. Foto: BENOIT TESSIER

Ikke bare har Messi imponert på fotballbanen, han er også ansiktet for sitt eget merke, The Messi Store.

Han har også utallige kommersielle samarbeid, med et bredt spekter.

Messi har nemlig samarbeidet med Adidas, Bitget Official, Hard Rock Café og Budweiser.

Bukayo Saka (22)



Arsenal-spilleren Bukayo Saka (22) er en av stjernene som interesserer seg mest for mote.

Selv deltar han på motevisninger, og forrige måned dukket han opp på London Fashion Week.

MOTEINTERESSERT: Bukayo Saka ankommer Burberrys motevisning i London, i forbindelse med London Fashion Week i september. Foto: Lucy North / NTB

Han har nemlig hatt kampanjer med luksusmerket Aime Leon Dore, og skogiganten New Balance.



Saka har på kort tid blitt et etablert navn i moteverden.

Han som startet det hele

Briten David Beckham (48) var blant de første fotballspillerne gjennom tidene som tok et steg inn i moteverden.

– Beckham var unektelig mannen som puttet ordet Modell i rollemodell når det kommer til fotball og fashion, sier TV 2s moteekspert Marianne Jemtegaard, til God kveld Norge.

ORIGINALEN: Skal vi tro eksperten, er Beckham han som bygget broen mellom mote og fotball. Foto: CESAR RANGEL

Beckham evnet tidlig å kapitalisere stort talent og godt utseende, ifølge Jemtegaard. Hun trekker også fram av Beckhams trekk fort ble en tred.

– På slutten av nittitallet fikk heltene i fotballsko med ett blonde striper, blendahvitt smil, og strategisk plasserte tatoveringer som en følge av at Beckham spurtet inn i medias søkelys.

– Standarden for hva det betyr å være en suksessfull «fotballer» ble aldri det samme igjen.

IKONER: Victoria og David Beckham har blitt ikoner innenfor musikk, fotball og mote. Foto: VANINA LUCCHESI

Med hjelp av konen Victoria Beckham (49), som på tiden var medlem av en av tidenes største band, Spice Girls, satte paret et spor i motehistorien.

– Snart fulgte både gullkantede kleskontrakter, klokkemerker og glamorøs popstjernekjæreste i store pilotbriller. Og dermed var formelen lagt for en ny type atletisk superhelt, som imponerte kanskje vel så mye med nye, spektakulære hårfrisyrer som dribleferdigheter på banen, sier Jemtegaard til God kveld Norge.



Dette har ført til at flere fotballstjerner i nyere tid har gått i Beckhams fotspor.