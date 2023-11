Fortviler etter båttyveri: –Frastjålet utstyr for 100.000 kroner

HAR ANMELDT: Ulrik Nygård og Julianne Nygård, kjent som «Pilotfrue», håper at utstyret deres vil komme til rette og at tyvene blir stanset. Foto: Terje Pedersen

Mandag morgen tok pilot og TV-profil Ulrik Nygård (44) til Instagram, hvor han deler at han har blitt utsatt for «tjuvpakk».

I innlegget skriver han at det skal være tyver som reiser rundt i området der han bor med blogger og influenser Julianne Nygård (32) og at disse tyvene skal ha utført et raid i Vollen Marina i Asker.

Han hevder videre at tyvene har fått med seg verdier for i underkant av 300.000 kroner, og at det er god dokumentasjon av hendelsesforløpet – men at gjerningspersonene er maskerte.

«FUCKINGS TJUVPAKK»: Ulrik Nygård delte dette innlegget på Instagram, mandag morgen. Foto: Skjermdump, Instagram

– Det hele er veldig kjipt, at man ikke kan ha noe i fred, sier Ulrik Nygård til God kveld Norge.

Han forteller at han og familien har blitt frastjålet navigasjonsutstyr til en verdi av 100.000 kroner. Utstyret ble tatt fra en høyhastighetsbåt som sto på marinaen.

Kjente på adrenalin

44-åringen forteller at han har vært i kontakt med andre båteiere i området, og at man ut ifra videoovervåkningen kan se at tyvene har forsynt seg fra flere av fartøyene.

– Man ser det ut ifra gangen og måten de går på at det er de samme personene, mener Nygård.

Ifølge videoovervåkningen skjedde tyveriet 25. oktober. Nygård ble klar over at utstyret manglet da han skulle bruke båten igjen lørdag 4. november.

FRASTJÅLET: Denne båten har Ulrik Nygård blitt frastjålet navigasjonsutstyr fra. Foto: Privat

Idet han tok av trekket, så han umiddelbart at navigasjonsutstyret manglet.

– Du får jo veldig adrenalin, det går jo fort ganske høyt, sier han om hva han tenkte i det han la merke til tyveriet.

Heldigvis for Nygård fikk han sikret videoovervåkning fra Vollen Marina, kun timer før materialet ble slettet.

– For videopptaket går og går, så blir det slettet underveis. Vi klarte akkurat å sikre oss det, så det var jo kjempeflaks, sier han til God kveld Norge.

Stjal for 300.000 kroner

Nygård trekker særlig frem tyvenes metode som årsak til at tyveriet er vanskelig å oppdage. Gjerningspersonene fjerner trekket på båtene pent, og kler de på igjen slik de var i utgangspunktet, forklarer han.

– Folk er ikke i båtene sine nå, så når båten ser fin ut på utsiden, er det ingen som går og sjekker nærmere, mener Nygård.



Ifølge bildene fra overvåkningskameraene, brukte tyvene 47 minutter på å ta utstyr fra flere av båtene.

– De fikk med seg verdier for ca. 300.000 kroner fra tre båter, hevder Nygård.

Likevel mener han beløpet kan være langt høyere, for han er overbevist om at dette er et pågående raid som ennå ikke er stoppet.

Han tror det ligger store verdier fra disse båtene lagret et sted, og han håper at politiet vil gjøre det de kan for å finne og stanse tyvene.

Forholdet er anmeldt, i tillegg til at Nygård har sendt melding til naboer i «Vollen vel» i håp om at noen kan ha fanget opp tyvene på dash-kamera.

– På bakgrunn av infoen vi har fått, så tror jeg dette er et pågående raid. Det er ordentlige banditter, slår Nygård fast.

– Ta bilde av serienummer

Kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz, sier til God kveld Norge at tiden vi er inne i nå er typisk for båttyverier, da det er en overgangsperiode hvor mange skal få båten i vinteropplag.

– Både båtmotorer og elektroniske hjelpemidler, som for eksempel kartplottere, er attraktivt, sier Clementz, og forteller videre at det dessverre er slik hvert år.

TA BILDE: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If forsikring, oppfordrer til god dokumentasjon av utstyr. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forklarer at det som regel er vinningskriminelle fra utlandet som er på jakt etter dette, og at de ofte frakter tjuvgodset ut gjennom Sverige og videre til Øst-Europa.

If forsikring vil ikke gå ut med noen konkrete tall på hvor mange som utsettes for dette årlig, men presiserer at tyverier fra fritidsbåter er svært vanlig.

Dersom du skulle være så uheldig og oppleve båttyveri, har kommunikasjonssjefen i If flere tips for hva du bør gjøre.



– Anmeld forholdet til politiet, er hans klare oppfordring.

Man bør naturligvis også ha en båtforsikring, mener forsikringsmannen.

Videre sier han at politiet ønsker at man noterer ned eller tar bilder av serienummer på kartplottere og motorer. Man bør i tillegg ha både synlig og usynlig merking.

– Det gjør det mye enklere for politiet å skulle ta ut siktelse dersom de skulle stoppe en bil som er fullastet med kartplottere, sier Clementz.