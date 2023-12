Første deltager ute av finalen i «Maskorama»

PYRO: Spøkelse slo til med gull og pyro på scenen under sin første fremføelse. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

I kveld er det klart for den store finalen av «Maskorama». Åtte kostymer har blitt til tre og det skal nå kåres en vinner.

Kveldens finalister er Spirrevippen, Kattepusen og Spøkelset, og det er de som skal kjempe om seieren i årets største gjettekonkurranse.

I forrige sending var det Romvesenet som måtte ta av seg masken og det var programleder Annika Momrak (24) som skjulte seg bak kostymet.

Deltakerne skal i kveld som vanlig fremføre låtene sine for dommerpanelet som består av Marion Ravn (39), Robert Stoltenberg (58) og Tete Lidbom (37).

Finalistene skal under i kveld ikke bare synge en sang, men to.

Fremførte to ganger

Spirrevippen – Lose Yourself – Eminem



Første ut er Spirrevippen.

Etter at Spirrevippen gikk på scenen, oppsto det brått lydrøbbel. Spirrevippen fikk derfor fremføre sangen sin en gang til etter at lyden forvsant opp til flere gange under fremføringen.

– Det var deilig med Eminem på lørdagskvelden på NRK, sier Tete Lidbom.



– Når hun rapper er det litt lettere å høre snakkestemmen hennes, sier Marion Ravn



– For en fantastisk fremførelse! Du verden så utrolig bra, sier Robert Stoltenberg.



– Jeg har fått «fuglesjuka». Jeg tenker på fugl hele tiden, legger han til.



LYDTRØBBEL: Spirrevippen imponerte med sin sang, til tross for lydtrøbbel under første fremføring. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

I kveld får også publikum stille spørsmål til deltakerne.

«Jeg bor sammen med noen som har fløyet kjempehøyt over skyene. Men det er ikke en fugl såvidt jeg vet», sier spirrevippen på spørsmål fra publikum.

Alle dommerne er samstemte om at de tror det er Linnea Myhre som skjuler seg bak Spirrevippen.



Splittelser i panelet

Kattepusen – The Power of Love – Celine Dion

Ingen lydproblemer, men full jubel etter at Kattepusen fremfører sin første sang.

– Jeg føler vi har vært med på den nye kroningen av kattekonge. Helt utrolig, sier Lidbom.



KATTEPUSEN: Første sang fremført av Kattepusen, var The Power of Love - Celine Dion. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

På spørsmål fra salen, svarer Kattepusen:

«Gubbanoa jeg elsker melodi grand prix og denne katta har markert seg der å, det skal du bare vite».



Dommerene gjetter følgende: Marion Ravn: Erlend Bratland, Robert Stoltenberg: Kevin Vågenes og Tete Lidbom: Kristian Valen.



Nummer tre ut i kveld

Spøkelset – Golden Ticket – Highasakite

– Det her er favorittbandet mitt, jeg ELSKER denne sangen, sier Marion Ravn.

– Hvem er du?, spør publikum.



«Jeg gjemmer meg i flotte strøk, men også langt ute på landet», svarer spøkelset på spørsmål fra publikum.



PYRO: Spøkelse slo til med gull og pyro på scenen under sin første fremføelse. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

– Jeg må si at denne hintvideoen var veldig oppklarende, sier Robert Stoltenberg.

Dommerene gjetter derfor følgende: Marion Ravn: Hilde Louise Asbjørnsen. Robert Stoltenberg: Charlotte Frogner og Tete Lidbom: Jannicke Kruse.



Spøkelset ble avslørt!

Det var spøkelset som først måtte ta av masken i finalen av «Maskorama 2023».

Bak masken var det skuespiller Charlotte Frogner som skjulte seg.

– Det er deilig å være ute. Det er så varmt der inne, sier Charlotte Frogner.



På spørsmål om hvordan det har vært å være med, svarer hun:



– Det har vært rart. Men det har vært kjempegøy!



– Assa det tar helt av. Så du hva hun gjorde med stemmen? Det er så sjukt! Fra å synge fint, til å være lille-spøk, sier Marion Ravn.



AVSLØRT: Skuespiller Charlotte Frogner gjemte seg vak Spøkelset. Foto: Espen Solli, Monster / NRK

Dette er hintene karakterene har gitt til nå:

Spirrevippen:

Dommerne har ved flere anledninger latt seg imponere over Spirrevippens høye toner.

SANGFUGL: Spirrevippen har imponert med sine fremførelser iløpet av sesongen. Foto: Espen Solli

I forrige sending ga den blå fuglen følgende hint:

«Jeg har underholdt deg, rørt deg, opplyst og varmet deg. Jeg har vært frustrert, irritert og lei meg. Men, du har også sett meg både smile og klemme. Selv om jeg har tjent til livets opphold på det motsatte. Det ruger på mange ideer og legger alt jeg har i at de skal fly høyt og lande mykt. Det kan man kanskje ikke si om min egen landing den gangen.»

Kattepusen:

Kattepusen imponerte dommerne med sin forrige opptreden, og fikk blant annet tilbakemelding fra dommer Tete Lidbom om at hen burde bli artist.

ARTIST: Kan det være en artist som gjemmer seg i Kattepusen? Foto: Espen Solli

I hintvideoen i forrige program, røpte Kattepusen følgende:

«Jeg elsker bling. Jeg har riktignok noe liggende fra før. Jeg har vunnet selv når det har vært tøft og iskald konkurranse. Noen vil kanskje si at det ikke var en seier i tradisjonell forstand. Det er tross alt godt gjort å vinne når man er sist».



Spøkelset:

I likhet med sine konkurrenter har Spøkelser fått gode tilbakemeldinger fra dommerpanelet gjennom sesongen.

MYSTISK: Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Foto: Espen Solli

Dette var karakterens hint i forrige episode:

«Det er noe med de stille øyeblikkene. De jeg tilbringer i skyggen, der jeg alltid har følt meg som hjemme. Søkelyset! Åh, som det skremmer meg. Å ha alles øyne på meg, nei, det er sårbart. Kanskje er det frykten for å bli misforstått. Tanken på å avsløre for mye, og miste seg selv. Det sender skjelvinger gjennom dette flagrende lakenet.»

«Likevel er jeg veldig tiltrukket av det jeg frykter mest. Det å tre inn i rampelyset. En dans mellom sårbarhet og styrke i en delikat balanse som holder deg skjerpet i grensen mellom fantasi og virkelighet. Til teppet faller.»