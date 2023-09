Første artist ute av «Stjernekamp»

I kveld var det duket for andre episode i sesong elleve av «Stjernekamp».

Det var sjangeren rock artistene fikk bryne seg på under lørdagens sending.

Gjestedommerne var Ida Maria Børli Sivertsen (39) og Åsmund Lande (39). Førstnevnte var også ukens mentor.

DOMMERPANELET: Christine Dancke, Ida Maria Børli Sivertsen og Åsmund Lande. Foto: Julia Marie Naglestad

I første sending røk ingen ut – men i kveld ble ti deltakere til ni.

Artisten som hadde færrest stemmer totalt fra forrige lørdag og i kveld, måtte se seg nødt til å forlate konkurransen etter kveldens sending.

Røk ut

Det var EHI som var den første til å forlate årets «Stjernekamp».

Han legger ikke skjul på overfor programleder Kåre Magnus Bergh (44) at de siste to ukene har vært helt fantastiske.

– Shit, for en gjeng. Jeg elsker dere folkens, sa han rett etter han røk ut.



Til God kveld Norge forteller artisten at det var kjipt å ryke ut.

– Det føles skikkelig dritt nå. Det er jo kjipt.

Sjangeren han synes det er tristest å gå glipp av er opera.

Nå som han må vende snuten hjem etter «Stjernekamp», skal han fortsette å satse internasjonalt på musikken.

– Jeg skal erobre verden, sier han med en god latter til God kveld Norge.



FØRST UT: EHI var den første som røk ut av årets «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Her er låtene artistene framførte i sjangeren rock

1. Tone Damli – Piece Of My Heart (versjon: Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin, 1968)

FAVORITT: Tone Damli ble utpekt som favoritt i kveld av dommer Christine Dancke. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Damli (35) var først ut i kveld og åpnet kveldens «Stjernekamp» med Janis Joplin-klassikeren.

Christine Dancke roste Damli opp i skyene.

– Hvis forrige uke var din sjanger, da lurer jeg faktisk på om du må ta en liten vurdering på hva som egentlig er din sjanger. For dette er for meg ti ganger bedre, og det var bra forrige uke, sa hun rett etter Damlis framføring.



Etter at halvparten av artistene hadde framført sin låt, kunne Dancke fortelle hvem som var hennes favoritt så langt:

– Jeg kommer til å svare relativt sett. Den som har hevet seg mest fra forrige uke, og den som har imponert meg mest i kveld til nå, Tone Damli.

2. Damien – Joker And the Thief (Wolfmother, 2005)

Artisten som egentlig heter Martin Bråthen (37), lagde god stemning da han framførte fra sjangeren rock i kveldens sending.



REGJERER: Artisten mottok gode tilbakemeldinger. Foto: Julia Naglestad / NRK

– Du går rett ut og regjerer, sa gjestedommer Sivertsen om Damiens opptreden.



3. Odd René Andersen – Glory Days (Bruce Springsteen, 1985)

NERVER: Odd R. Andersen la ikke skjul på at han hadde nerver. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Andersen (54) la ikke skjul på at han hadde mye nerver knyttet til kveldens «Stjernekamp».

Til tross for nervene, falt opptreden i god jord hos lørdagens dommerpanel.

– Jeg sa det jo i øvingsrommet, du er jo uteksaminert. Det er jo bare underholdning, sa Sivertsen.



Lande utpekte Andersen som sin favoritt halvveis i sendingen.

– Han synger helt verdensklasse bra på soul-rock, la Lande til.



4. Elle Maija Klefstad Bær – Lonely Boy (The Black Keys, 2011)



Den samiske artisten gikk til topps forrige lørdag, og var da blant topp tre med flest stemmer.

Også dommer Christine Dancke pekte den gang ut Bær som sin favoritt.

I kveld hadde Sivertsen imidlertid «Lonley Boy»-sangeren som sin favoritt.

Gjestedommer Lande ytrer at Bær har stålkontroll på både stemmen og gitarspillingen.

STÅLKONTROLL: Åsmund Lande roser artisten. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh (44), om hvordan det var å fronte rockeband, legger ikke Bær skjul på at det har gitt mersmak.

– Det er så bra band og jeg koser meg her, sa hun til programlederen.



5. EHI – Don't Stop Believin' (Journey, 1981)

«AMAZING»: Dommerne roste EHI i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Stian Ehiabhi Omole Jensen (30), opptrådte med Journey-klassikeren.

Dommerne var enige om at det var en flott opptreden, og Dancke sa at han sang helt «amazing».

6. Adrian Sellevoll – Killing in the Name (Rage Against the Machine, 1992)

25-åringen fra Vestlandet imponerte dommerpanelet svært godt.



– Gratulerer, det er ikke overtenning. Det er hundre prosent kontroll. Du bruker stemmen din til å si det du vil si. Og det er helt fantastisk. Jeg er stolt av deg, uttalte Sivertsen om Sellevoll.

SYK: Adrian Sellevoll kunne avsløre at han er syk under kveldens sending. Foto: Julie Maria Naglestad / NRK

–Det er bare helt rått, la Lande til.

Til tross for at Sellevoll imponerte salen i kveld, har ikke veien dit tilsynelatende vært enkel for ham. Han har nemlig vært syk.

– Jeg har vært syk hele uken, spydd og hatt feber. Jeg har fortsatt feber. Da jeg kom hit i dag lå jeg ut paddeflat, kunne Sellevoll fortelle etter han hadde stått på scenen.

Alle dommerne kunne imidlertid fortelle at de hadde Sellevoll som sin favoritt i kveld.

7. Mia Gundersen – Sweet Child O' Mine (Guns N'Roses, 1987)

KRITIKK: Til tross for gode tilbakemeldinger, mottok også Mia Gundersen kritikk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Stavangerkvinnen Mia Gundersen (61) rørte dommerne forrige lørdag, og kveldens opptreden falt også i god jord hos dommerne

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal gjøre av meg, «guri land», sa Dancke.

Til tross for at Gundersen har tidligere erfaring fra sjangeren rock, hadde Dancke kritikk å rette mot 61-åringen.

Hun mente nemlig at Gundersen måtte tenke på pusten og at det kunne skimtes av dialekten hennes i den engelske låten.

– Gjør den det?, spurte Gundersen tilbake.



– Ja, i engelsken, svarte Dancke.



8. Melis – Smells Like Teen Spirit (Nirvana, 2011)

– Steintøft, sa Lande etter Melis hadde framført låten.

Melis, eller Lise Mæland (33) som hun egentlig heter, valgte en av klassikerne til Nirvana, noe dommerne mente var modig gjort av artisten.

De roste artisten for framføringen av låten.

MOTTOK ROS: Melis imponerte dommerne i kveld. Foto: Julie Maria Naglestad / NRK

9. Aleksander With – No One Knows (Queens of the Stone Age, 2002)

HØYT NIVÅ: Dommerne likte Alexander Withs opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

With (36) som er mest kjent for sin Idol-seier i 2006 som 16-åring. Til tross for mange år borte fra musikken, imponerer han stadig vekk.

– Det her er høyt høyt nivå, det er internasjonalt, sa Sivertsen om Withs opptreden.



– Enig, la Dancke til.

10. Mari Bella: Somebody To Love (Queen, 1976)

Den unge kvinnen fra Bryne, Mari Eriksen Bølla (19), som går under artistnavnet Mari Bella, er den yngste Idol-vinneren noensinne.

Nå tar hun dommerne med storm i «Stjernekamp».

Under kveldens framføring av Queen-klassikeren mottok Bella massiv respons.

– Du er en fryd å høre på, sa Lande.



– Freddy Mercury har gjenoppstått som en 19-åring fra Bryne, tilføyet Sivertsen.

– Lite visste han, lo Bergh rett etter.