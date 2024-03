Forlater «And Just Like That …»

Etter to sesonger takker skuespilleren for seg.

I 2021 kunne fans verden over juble da den første sesongen av «Sex og singelliv»-oppfølgeren, «And Just Like That …» ble sluppet.

Gjennom to sesonger på strømmetjenesten HBO Max har seerne fulgt blant andre Carrie, Miranda og Charlotte sine kompliserte liv og vennskap i 50-årene.

Nå vil imidlertid ikke alle karakterene fra de tidligere sesongene vende tilbake.

Det er skuespilleren Karen Pittman (37) som har rollen som professor Nya Wallace i den populære serien, som nå takker for seg.



Det er det én grunn til.

GIR SEG: Karen Pittman forsvinner fra «And Just Like That...». Foto: Valerie Macon / AFP

– Vi har likt å jobbe med denne dynamiske skuespilleren. På grunn av hennes forpliktelser til to andre serier har det vist seg at det ikke er mulig å filme tre programmer samtidig.

Det skriver en talsperson for strømmetjenesten til Deadline og fortsetter:

– Vi er skuffet over å kunngjøre at planleggingskonflikter ikke vil tillate oss å fortsette med denne karakteren som en del av sesong 3 av «And Just Like That …». Karen og Nya vil bli savnet, og hennes Max-familie og fans vil alle heie henne frem i hennes andre prosjekter.

I serien spiller Pittman en professor som underviser Miranda på jusstudiet, spilt av Cynthia Nixon (57), en av hovedpersonene. Deretter blir professoren med i vennegjengen.



Det er ennå ikke annonsert når sesong tre vil rulle over skjermen.