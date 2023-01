Foo Fighters fortsetter uten Taylor Hawkins

Den 25. mars 2022 ble trommeslageren i Foo Fighters, Taylor Hawkins, funnet død på et hotellrom mens bandet var på turné i Sør-Amerika.

Hawkins ble 50 år gammel.

I etterkant av dødsfallet har bandet kun opptrådt to ganger, da i forbindelse med Hawkins minnekonserter i London og Los Angeles i september.

Hyller bandkameraten

Nyttårsaften annonserte bandet på sin offisielle Twitter-konto at de vil fortsette uten Hawkins.

– Når vi nå tar farvel med det tyngste og mest tragiske året bandet noensinne har opplevd, blir vi minnet på hvor takknemlige vi er for menneskene vi elsker og setter pris på, og for våre kjære som ikke lenger er blant oss, starter de innlegget med.

Videre hyller de Hawkins og forteller om hvor mye han har betydd for bandet.

– Uten Taylor ville vi aldri blitt det bandet vi var - og uten Taylor vet vi at vi kommer til å bli et annet band fremover.

Innlegget avsluttes med en lovnad om at bandet snart blir å se på scenen igjen.

– Vi vet også at dere, fansen, betydde like mye for Taylor som han gjorde for dere, og vi vet at når vi ser dere igjen - og det gjør vi snart - vil han være der i ånden med oss alle hver kveld.

ROCKESTJERNER: Dave Grohl og Taylor Hawkins på scenen bare dager før dødsfallet. Foto: JAVIER TORRES

Etterlot seg kone og tre barn

Hawkins ble født i Fort Worth i Texas i 1972, og flyttet til California sammen med sin familie som barn. Han slo gjennom som turné-trommeslager for Alanis Morissette, og sluttet seg til Foo Fighters i 1997, ifølge det amerikanske kulturmagasinet Rolling Stone.

Et par dager etter dødsfallet offentliggjorde colombianske myndigheter at det hadde blitt funnet ti ulike typer dop i kroppen til trommeslageren etter hans død, ifølge avisen El Espectador.

Hawkins etterlot seg kona gjennom 17 år, Alison Hawkins, og deres tre barn, Everleigh, Oliver Shane og Annabelle.