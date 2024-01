«Føkkings Fladseth» skrotes: – Trist dag

VANT PRIS: Manusforfatter, komiker og skuespiller Henrik Fladseth (t.v.) mottok prisen i kategorien Morsomste humordrama for serien «Føkkings Fladseth» under utdelingen av Humorprisen 2023. Foto: Heiko Junge

I mai ble det kjent at komikeren Henrik Fladseth (34) kommer til TV 2, som en del av den nye humorsatsingen.

Samtidig ble det annonsert at han kommer med egen serie, som blir beskrevet som et «krysningspunkt mellom fiksjon og virkelighet».

I rollebesetningen finner vi blant andre Fladseth selv, Magnus Devold (36) og Jonis Josef (31), og serien var å se på TV 2 i fjor høst.

Knappe fem måneder senere fikk han en nedslående beskjed fra TV 2.

– Utrolig kjipt

I fjor kunne komikeren fortelle at innspillingen hadde gått knirkefritt og at serien som tok utgangspunktet i hans eget liv, ba på mange fasetter:



– Utgangspunktet er standup-miljøet, humormiljøet, Norge og samtiden generelt. Så tar vi oss ganske mye friheter etter hvert, sa Fladseth den gang og la til:

– Vi har fått frie tøyler til å lage en ganske ufiltrert, hard, svart humor, rett og slett. Men vi er ikke bare ute etter å provosere heller. Det er ikke drøyt for å være drøyt. Men vi har muligheten for å kline til, og det gjør vi ved flere anledninger.

Et halvt år senere har pipa fått en annen lyd:

«En meget trist dag. TV 2 har bestemt seg for å ikke lage mer av serien. Hadde veldig troen på fortsettelsen, så utrolig kjipt. Takk for alle gode tilbakemeldinger», skriver han på Instagrams historiefunksjon.

Henrik Fladseth ønsker foreløpig ikke å gi en ytterligere kommentar til God kveld Norge.

DELER MED FØLGERNE: Torsdag ettermiddag delte Henrik Fladseth beskjeden om at serien ikke skal fortsette. Foto: Skjermdump / Instagram @flati9

– Sterk humorprofil

Forrige uke kunngjorde TV 2 at de var i mål med kostnadskuttet på omtrent 400 millioner kroner. Det var i november bedriften annonserte at de måtte kutte totalt 120 årsverk, og nedjustere satsinger.

Nedbemanningen ble løst gjennom frivillige ordninger og forflytninger innad i bedriften.

God kveld Norge tar kontakt med pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, for å høre om også «Føkkings Fladseth» har blitt påvirket av kostnadskuttet.

– Det stemmer at vi ikke går videre med en ny sesong av «Føkkings Fladseth». Vi er veldig stolte av serien og det var utrolig moro at den vant humorprisen for beste humordrama, sier Dahl og legger til:

– Så er det alltid mange ulike serier som skal vurderes til enhver tid, og akkurat nå hadde vi ikke mulighet til å gå videre med denne. Henrik er en sterk humorprofil som vi håper å jobbe mer med fremover, avslutter han.