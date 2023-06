Flyttet fra Skaugum etter kort tid

På nyåret ble det kjent at Marius Borg Høiby og kjæresten Nora Haukland var blitt samboere i en av kronprinsfamiliens boliger på Skaugum. Nå har de flyttet ut.

I desember i fjor ble det kjent at kronprinsessens eldste sønn, Marius Borg Høiby (26) hadde flyttet hjem til Skaugum.

Boligen Borg Høiby disponerte ligger på Skaugum gård i Asker, på kronprinsparets eiendom.

– Marius Borg Høiby disponerer i en kortere periode en av boligene på Skaugum gård, sa kommunikasjonssjef for Slottet, Guri Varpe, til VG i desember.



På nyåret fortalte Borg Høibys kjæreste, Nora Haukland (25), at hun da hadde flyttet inn hos kjæresten.

– Vi bor sammen selvfølgelig, i Asker, sa hun til Dagbladet under premierevisningen på den store Hollywood-filmen «Babylon» i Oslo i januar.



Samboere i Frogner-leilighet

Men Haukland rakk så vidt å endre adresse, før paret flyttet ut fra kronprinsfamiliens eiendom i vår.

Hun har den siste tiden delt flere bilder og videoer fra deres nye leilighet på Frogner i Oslo.

Dette er bydelen Haukland bodde i, også før hun ble kjæreste med Marius Borg Høiby.

Leiligheten de nå bor i, lå ute på Finn.no med en månedsleie på 26.500 kroner.

I annonsen til leiligheten kommer det frem at den er innredet av en av landets fremste interiørdesignere, og at den leveres komplett møblert. Derav er det lite som skiller bildene i Finn-annonsen fra bildene Nora Haukland selv har delt med sine følgere på Instagram. Alt fra møbler til kunst på veggene er som da de tok over leiligheten i vår.

Av annonsen går det også fram at minimum leieperiode er på tre år. Det vil si at paret nok har planer om å bli boende her en stund fremover.

«Føler meg hjemme her»



Nora Haukland har jevnlig delt fra livet i Frogner-leiligheten med sine 87.000 følgere på Instagram.

Da de nettopp hadde flyttet inn, i april, skrev hun følgende:

– Jeg føler meg så hjemme her. Leiligheten har en sånn deilig fred. Jeg føler at skuldrene er mer senket, på en måte.



I et annet innlegg skrev hun at hun hadde savnet Frogner-livet.

– Så gøy å være tilbake på Frogner og nærme alle vennene mine. Har savnet det.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Haukland. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Marius Borg Høiby skriver i en melding til God kveld Norge at han ikke har noen kommentar til dette.

Bekreftet forholdet

KRONPRINSESSENS SØNN: 26 år gamle Marius Borg Høiby. Foto: Lise Åserud

Det var i september i fjor at Nora Haukland bekreftet forholdet til Marius Borg Høiby.

– Vi har vært sammen siden i sommer og det er veldig koselig. Han er en gledesspreder og gentleman som jeg setter så pris på å få i livet mitt, sa hun til God kveld Norge den gang.



Haukland ble for mange kjent da hun deltok i realityprogrammet «Love Island» i 2020.