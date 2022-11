Flytter hjem til Norge: – Har vært tøft

Martine Halvorsen (24) og kjæresten Christian Kåsastul (25), har falt på beslutningen om å flytte hjem til Norge etter et år i USA.

– Det har vært tøft å vite hva som har vært rett for oss, Christian sin karriere og vårt liv, sier Martine Halvorsen til God kveld Norge.

Kåsastul er ishockeyspiller og har avsluttet kontrakten med det amerikanske laget, Ontario Reign.

FLYTTET: For et år siden flyttet Martine med kjæresten til California. Foto: Privat @martine.halvs

– Et valg mellom hodet og hjertet

Halvorsen forteller at paret den siste tiden har stått ovenfor en rekke vanskelige avgjørelser.

– Vi har ikke vært på rett sted for oss selv på flere måter og det har vært mange vurderinger, mange tøffe beslutninger og på mange måter et valg mellom hodet og hjertet.

Influenseren legger ikke skjul på at det har vært mye å tenke på for henne og kjæresten den siste tiden.

– Det å være fra hverandre, på hver vår side av jorden, stå i en så stor beslutning og i tillegg til at det har vært mye her hjemme har gjort at de siste ukene nesten føles ut som en tåke. Men det må vel ofte være litt dritt før det blir bra. Og nå håper og tror jeg det blir veldig bra!

– Flere aktuelle land og klubber

Tidligere har Kåsastul spilt for ishockeyklubber i innland og utland. Blant dem: Frisk Asker, HC Vita Hästen og AIK IF.

Han har som tidligere nevnt, tilbrakt det siste året i klubben Ontario Reign og vært på utlån til farmerlaget Greenville Swamp Rabbits.

– Basen vår har alltid vært og vil alltid være i Norge, uavhengig av hvilket land vi bor i under hockeysesongen. Hvor Christian sin neste kontrakt blir, vet vi ikke enda.

– Det er flere aktuelle land og klubber for øyeblikket, og det blir veldig spennende å se hvor neste kapittel fortsetter. Her eller der!

Rett valg

Halvorsen forklarer at det er flere grunner til at Christian nå har annulert kontrakten.

– Vi har kommet frem til at det var rett valg for han, både trivselmessig, økonomisk og karrieremessig. Det er ekstremt mye politikk i amerikansk hockey, og prospekts og draft-picks har påvirket plassen til Christian i Ontario Reign/LA Kings. Da fant vi ut at det er best for oss å fortsette et annet sted.

Videre understreker hun at paret er takknemlige for tiden i USA. Hvor og når de flytter neste gang, er enda usikkert.

– Akkurat nå vet jeg ikke om vi reiser et sted på mandag eller om vi blir i Norge ut sesongen. Nå skal vi bare nyte hvert eneste sekund sammen her hjemme, forsøke å finne ut hva som er rett for oss fremover og kose oss hjemme i den nye leiligheten vår!

Ny leilighet og forlovelse

I september ble paret forlovet. Gladnyheten ble delt av Halvorsen på Instagram, hvor hun skrev: «for alltid ja til resten av livet sammen med deg». Kåsastul delte innlegget på story.

Samme måned flyttet de inn i en splitter ny leilighet i Asker, som paret har ventet på i halvannet år.