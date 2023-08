Florence Welch måtte hasteopereres: – Reddet livet mitt

Vokalisten i «Florence and the Machine» avslører grunnen til at gruppen har måttet avlyse flere konserter.

Sangeren Florence Welch (36) tok til Instagram søndag kveld for å forklare fansen hvorfor hun og bandet «Florence and the Machine» har måttet avlyse flere konserter den siste tiden.

– Jeg er så lei meg for å ha måttet avlyse konserter den siste tiden. Jeg har gjennomgått en akuttoperasjon som jeg ikke føler meg sterk nok til å fortelle om enda, men den reddet livet mitt, skriver hun til sine 2,2 millioner følgere.

Videre skriver stjernen at hun gleder seg til å fullføre turnéen «Dance Fever» i Lisboa og Malaga i september.

– Jeg får kanskje ikke hoppet så mye, men dere kan gjøre det for meg.

I tillegg til operasjonen, måtte bandet avlyse konserter etter at Welch brakk foten under en konsert i London i november.

Welch og bandet er kjent for låter som «Dog Days Are Over», «You've Got the Love», «Never Let Me Go» og «Spectrum».