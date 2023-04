Florence Pugh om «Midsommar»-innspillingen: – Mishandlet meg selv

Under et nylig intervju med podkasten «Off Menu» avslørte Florence Pugh (27) at hun «definitivt misbrukte seg selv» for å komme i karakter for skrekkfilmen «Midsommar».

Pugh spiller hovedrollen Dani i filmen, som er en sørgende amerikansk psykologistudent som bryter sammen når hun blir med kjæresten til Sverige og deltar på midtsommer.

– Da jeg gjorde filmen, var jeg så i henne - og hadde aldri vært sånn med noen av mine tidligere karakterer. Jeg hadde aldri spilt noen som hadde det så vondt før, og jeg satte meg i skikkelig kjipe situasjoner, som andre skuespillere kanskje ikke trenger å gjøre, der jeg bare forestilte meg de verste ting.

– Ble verre og mørkere

Videre forteller skuespilleren at innholdet i filmen for hver dag ble rarere og vanskeligere å skulle gjennomføre.

– I hodet fylte jeg på med ting som ble verre og mørkere. Jeg tror at jeg til slutt sannsynligvis, eller definitivt, mishandlet meg selv for å levere den prestasjonen.

Etter at innspillingen av «Midsommar» var ferdig, reiste Pugh rett til Boston og settet av Greta Gerwigs «Little Women».

Pugh forteller at hun ble overveldet av følelser mellom filmbyttene.

– Jeg husker at jeg så ut fra flyet og følte enorm skyld, fordi jeg følte at jeg hadde forlatt Dani i det feltet i den emosjonelle tilstanden. Det er så rart. Jeg har aldri hatt det slik før, forklarer Pugh.

– Det er klart, det er sannsynligvis en psykologisk ting der jeg følte enorm skyld for det jeg hadde utsatt meg selv for, men jeg følte definitivt at jeg hadde forlatt henne (Dani) der for å bli misbrukt. Nesten som jeg skapte denne personen, og så forlot jeg henne der for å spille i en annen film, fortsetter hun.

– Et galt geni

Skuespilleren understreker at følelsen av å føle seg misbrukt, var selvforskyldt. Selv har hun bare gode ting å si om filmens regissør, Ari Aster.

– Han er særegen, som et galt geni på en måte. Innerst inne er han en standup-komiker. Hvis han får deg til å le av én ting, så fortsetter han bare å prøve å få deg til å le av noe annet. Det ender med at alle gråter av latter, forteller Pugh til The New York Times.